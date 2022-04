La Moldavia ha messo in allerta i militari dopo le esplosioni in Transnistria

globalist

26 Aprile 2022 - 19.53

Le forze di sicurezza della Moldavia sono state messe in allerta dopo una serie di esplosioni avvenute in Transnistria, la regione separatista filorussa dove sono stazionati 1500 soldati di Mosca. Lo scrive il Washington Post citando fonti del governo. Le autorità hanno aumentato anche al massimo livello l’allerta terrorismo.

Nel frattempo il Ministro degli esteri francese, Jean-Yves Le Drian, ha dichiarato che la Francia sostiene la Moldavia dinanzi ai rischi di destabilizzazione. Le Drian, si legge in una nota diffusa a Parigi, ha ribadito all’omologo moldavo, Nicu Popescu, la sua preoccupazione rispetto agli incidenti avvenuti in questi ultimi due giorni in Transnistria. In questo contesto, ha ribadito “il pieno sostegno della Francia alla stabilità, alla sovranità e all’integrità territoriale della Moldavia dinanzi ai rischi di destabilizzazione”.