La Germania smetterà di importare petrolio dalla Russia entro la fine dell'anno

20 Aprile 2022 - 19.20

Entro la fine dell’anno la Germania smetterà di importare petrolio dalla Russia: lo ha dichiarato la ministra degli Esteri tedesco Annalena Baerbock dopo un incontro con le sue controparti baltiche mercoledì.

“Dimezzeremo il petrolio entro l’estate e saremo a zero entro la fine dell’anno, e poi seguirà il gas, in una tabella di marcia europea comune, perché la nostra uscita congiunta, l’Unione Europea è la nostra forza comune” ha aggiunto il ministro all’agenzia di stampa Reuters. La Germania fa affidamento sulla Russia per circa due terzi del suo gas naturale e un terzo del suo petrolio.