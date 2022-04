Il sindaco di Bucha: "Fino a ieri trovati 320 civili massacrati (da proiettili, non schegge)"

globalist

7 Aprile 2022 - 09.35

“Fino a ieri sera erano 320 i civili trovati uccisi. Gli specialisti stanno ora lavorando sui corpi: specialisti forensi, agenti delle forze dell’ordine, ma il numero di corpi scoperti cresce ogni giorno. Si trovano in tenute private, parchi, piazze, dove era possibile, quando non c’erano bombardamenti, seppellire i corpi. La gente cercava di seppellire i morti in modo che i cani non li portassero via. Quasi nel 90 per cento dei casi sono ferite da proiettili, non schegge”. Lo afferma il sindaco di Bucha Anatoly Fedoruk in un’intervista alla tv ucraina Dw.

La guerra flagella l’Ucraina da 43 giorni ormai. Per il Pentagono, il Paese ha possibilità di vincere la guerra contro la Russia. Stati Uniti, Italia, Germania, Francia e Gran Bretagna concordano sulla strategia di “continuare a isolare Mosca per mettere pressione al Cremlino”. Il presidente ucraino Zelensky sostiene però che le nuove sanzioni “non sono ancora abbastanza”. In un colloquio con il premier ungherese Orban, il presidente russo Vladimir Putin respinge le accuse sui crimini di guerra a Bucha parlando di “provocazioni rozze e ciniche” da parte dell’Ucraina. Coprifuoco per una settimana nella città di Gostomel.