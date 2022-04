Ucraina, la foto simbolo di Bucha ha un nome: "Si chiamava Irina, era una mia cliente"

globalist

6 Aprile 2022 - 09.20

E’ la foto simbolo di Bucha, quella appartenente a Irina. La foto della sua mano abbandonata sul suolo ha fatto il giro del mondo come una delle immagini simbolo della strage di Bucha. Quelle dita smaltate di rosse, tranne una con un piccolo cuore, sono state riconosciute da una truccatrice, Anastasia Subacheva, citata dall’agenzia Unian. Secondo la donna, la mano sarebbe quella di una sua cliente di nome Irina, che era andata da lei per una lezione di trucco l’ultima volta il 23 febbraio, alla vigilia dello scoppio della guerra.

Визажистка Анастасия Субачева по маникюру с сердечком узнала в погибшей в Буче женщине свою ученицу:



«Я сразу почувствовала, что это фото больно откликнулось во мне и не могла понять почему. Женщина на этом фото, которое облетело Украину, мир, каждую соцсеть, — это моя клиентка» pic.twitter.com/xD3WviCHkZ — Холод (@holodmedia) April 5, 2022

“Mi ha raccontato di come il suo trucco è stato apprezzato e di quanto si sentisse bene. Stava andando al concerto di Polyakova, ha aperto un account su Instagram e ha condiviso tutti i suoi fantastici eventi e momenti di gioia. Mi ha tenuto la mano e ha detto: ‘Donya, nella mia vecchiaia ho finalmente capito la cosa più importante: devi amare te stesso e vivere per te stesso! E finalmente vivrò come voglio!'”, ha scritto Subacheva su Facebook.