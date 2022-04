Il Papa a Malta critica i finti cristiani: "Guardiamo a chi lotta tra le onde alte del mare"

globalist

3 Aprile 2022 - 11.28

Preroll

Basta discriminazioni, basta al razzismo e alla xenofobia che si nascondono dietro le croci innalzate solo per nascondere l’ipocrisia.

“Aiutaci a riconoscere da lontano i bisogni di quanti lottano tra le onde del mare, sbattuti sulle rocce di una riva sconosciuta”.

Così il Papa ha pregato per i migranti nella Grotta di San Paolo a Rabat, a Malta, dopo l’ennesimo naufragio nel Mediterraneo, in acque internazionali, nel corso del quale avrebbero perso la vita oltre novanta persone che erano partite dalla Libia. Oltre 20mila i fedeli accorsi per ascoltarlo

OutStream Desktop

Top right Mobile

.

Nella grotta di san Paolo Il pontefice ha ripreso: “Fa’ che la nostra compassione non si esaurisca in parole vane, ma accenda il falò dell’accoglienza, che fa dimenticare il maltempo riscalda i cuori e li unisce”. Nella grotta di san Paolo, il luogo in cui, secondo la tradizionale, ha soggiornato l’apostolo nel 60 d.C. in seguito al naufragio della nave che lo stava portando a Roma, Francesco ha recitato una preghiera e firmato un Libro d’onore.



Middle placement Mobile

Il messaggio sul Libro d’onore

Dynamic 1

“In questo luogo sacro, che ricorda san Paolo, apostolo delle genti e padre nella fede di questo popolo, ringrazio il Signore e lo prego perché conceda sempre ai maltesi lo Spirito della consolazione e l’ardore dell’annuncio”, recita il messaggio lasciato da Francesco.



In 20mila alla messa del Santo Padre

Il Papa è poi andato nella chiesa di San Publio per salutare alcuni leader religiosi e si è recato nella basilica di San Paolo per incontrare alcuni malati e persone assistite dalla Caritas. Poi la messa a piazzale dei Granai a Floriana, dove ad attenderlo ha trovato 20mila persone.



“C’è chi parla di Dio ma lo smentisce nei fatti”

Dynamic 2