Ucraina, il Pentagono: "Le forze militari di Kiev stanno contrattaccando"

22 Marzo 2022 - 14.41

John Kirby, il portavoce del Pentagono ha annunciato: “Stiamo vedendo dei contrattacchi delle forze dell’Ucraina contro Mosca”. Kyrby alla Cnn ha sottolineato Lo ha detto il portavoce del Pentagono, John Kirby, in un’intervista alla Cnn sottolineando che ci sono dei “segnali” di questi contrattacchi da parte di Kiev. “I russi sono in difficoltà”, ha ribadito il portavoce della Difesa.

Il dipartimento della Difesa degli Stati Uniti ha accusato, inoltre, la Russia di commettere crimini di guerra nel contesto delle ostilità militari in Ucraina, sostenendo che esistano “prove evidenti” di tali presunte violazioni dei codici di guerra. “Possiamo certamente riscontrare – ha aggiunto Kirby – prove evidenti che le forze russe stanno commettendo crimini di guerra, e stiamo aiutando a raccogliere prove di tali violazioni”. Il funzionario ha dichiarato che Washington è decisa ad assistere nel processo investigativo, ma ha aggiunto che “per quanto riguarda cosa ne debba scaturire, questa non è una decisione che spetta alla leadership del Pentagono”.

Gli Stati Uniti sono impegnati in “discussioni in corso” con alleati e partner per fornire all’Ucraina “capacità di difesa aerea a lungo raggio”, con strumenti “che sappiamo saranno in grado di usare”. Queste sono “consultazioni attive”, ha aggiunto Kirby. Il segretario alla Difesa Usa, Lloyd Austin, ha visitato la Slovacchia e la Bulgaria la scorsa settimana, dopo aver partecipato alla ministeriale Difesa della Nato a Bruxelles. Secondo quanto appreso dall’emittente ‘Cnn’, gli Usa hanno discusso con le autorità slovacche la possibilità che Bratislava fornisca i suoi sistemi antiaerei S-300 all’Ucraina. Al momento, però, nessun accordo in tal senso è stato annunciato.

La Russia ha intensificato la propria attività navale nel nord del Mar Nero. Lo afferma una fonte del dipartimento della Difesa degli Stati Uniti citata dall’emittente Cnn. Secondo la fonte, alcuni degli attacchi nella zona della città di Odessa sarebbero partiti proprio da navi militari nel Mar Nero, anche se “non ci sono indicazioni rispetto a un imminente attacco anfibio” sulla costa.