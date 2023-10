Gli Usa condannano il video di Hamas con un ostaggio: "Spregevole propaganda"

globalist Modifica articolo

17 Ottobre 2023 - 16.30

Il portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale della Casa Bianca John Kirby ha condannato e definito “spregevole” il video diffuso da Hamas che mostra una giovane ragazza israeliana tenuta in ostaggio dal gruppo terroristico. Intervenendo al programma “Today” della NBC, Kirby ha detto di non dare molta importanza al video come prova, perchè “la donna ha dato quella testimonianza video perchè costretta”.

“È un video di propaganda molto più che una prova di esistenza in vita. È spregevole, deplorevole, che prendano questi ostaggi e poi pubblicizzino quanto bene li trattano quando sono loro a far loro del male”, ha detto il consigliere.

Il video pubblicato lunedì mostra una giovane donna sdraiata su un letto e sottoposta a cure mediche. Dopo aver rivelato il suo nome e la sua età, spiega che è stata portata a Gaza dalla città israeliana di Sderot dopo aver partecipato al festival musicale Supernova.