Abramovich, nuove sanzioni: il suo aereo in una blacklist Usa di 100 velivoli russi

18 Marzo 2022 - 22.02

Guerra all’Ucraina, arrivano le sanzioni. Gli Stati Uniti hanno inserito su un blacklist 100 aerei russi tra cui quello dell’oligarca russo, Roman Abramovich.

È quanto annuncia il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti in un comunicato fornendo l’elenco degli aeromobili in violazione. Il dipartimento ha messo in guardia dal “fornire qualsiasi forma di servizio a questi aeromobili senza che venga richiesta un’autorizzazione. In assenza di tale autorizzazione, qualsiasi persona in qualsiasi luogo, anche all’interno della Russia, potrebbe rischiare il carcere, multe e la perdita di privilegi di esportazione o altre restrizioni.

“Stiamo pubblicando questo elenco per mettere in guardia il mondo: non permetteremo alle società e agli oligarchi russi e bielorussi di viaggiare impunemente in violazione delle nostre leggi”, ha affermato nella dichiarazione il segretario al Commercio degli Stati Uniti Gina Raimondo.