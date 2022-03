Ucraina, Abramovich: due megayatch del magnate russo attraccano in Turchia

globalist

22 Marzo 2022 - 15.47

Due superyacht di Abramovich hanno attraccato in Turchia. Un primo superyacht legato al miliardario russo è stato fermato da un gruppo di ucraini mentre cercava di attraccare ieri in Turchia. Lo riporta il Guardian secondo cui a bordo di un gommone i manifestanti hanno tentato di impedire al “Solaris”, 140 metri di lunghezza per circa 570 milioni di euro, l’attracco nella località di Bodrum, nel Sudovest della Turchia.

Lo yacht è arrivato in Turchia poco più di una settimana dopo aver lasciato la località turistica del Montenegro di Tivat, dopo aver costeggiato le acque dei Paesi dell’Ue che hanno sanzionato l’oligarca per l’invasione russa dell’Ucraina. La lussuosa imbarcazione è riuscita ad attraccare a Mugla, località di Bodrum, nel Mar Egeo, nonostante le proteste.

Un secondo yacht collegato ad Abramovich, “Eclipse”, ha attraccato oggi a Marmaris, sempre lungo la costa turca, ha riferito una fonte portuale a Reuters. Eclipse ha gettato l’ancora al Cruise Port. Eclipse, che è uno degli yacht più grandi del mondo con i suoi 162,5 metri, è arrivata a Marmaris dopo aver navigato a Sudest delle isole greche di Creta e Rodi, secondo i dati sul traffico marittimo. Non c’era alcuna indicazione che Abramovich fosse a bordo di una delle due navi.