Ucraina, Lavrov accende una speranza: "Margine per trovare un compromesso"

16 Marzo 2022 - 10.25

La guerra in Ucraina è entrata nella terza settimana, mentre le forze russe continuano ad avanzare e si sono affacciate sul versante meridionale di Odessa.

Nel frattempo continuano le mediazioni e i colloqui tra le parti in causa, nella speranza di trovare un accordo.

Da questo punto di vista, è sembrato piuttosto possibilità il ministro degli esteri russo Sergey Lavrov.

Lavrov ha segnalato da parte sua che i negoziatori di Mosca “dicono che i negoziati non stanno andando bene per ovvi motivi, ma che c’è comunque un margine di speranza di raggiungere un compromesso”.

Il ministro degli Esteri russo Serghiei Lavrov ha ribadito che per la Russia i punti chiave nella trattativa con Kiev sono la sicurezza delle popolazioni russofone nell’est dell’Ucraina e la sua smilitarizzazione. Ma, parlando con il gruppo dei media russo Rbs, rilanciato da Reuters su Twitter, ha detto che anche “l’uso della lingua russa e la libertà di espressione sono importanti”. Per il ministro, alcune formulazioni di un accordo con l’Ucraina sono “vicine” a un’intesa, mentre lo status neutrale per Kiev viene “seriamente considerato”.

Lavrov ha detto che il punto di vista dei negoziatori russi è condivisa anche dal presidente ucraino Zelensky e dai negoziatori ucraini. “La Russia è pronta a nuovi contatti con la parte ucraina in futuro, ma dobbiamo capire quale sarà il loro valore aggiunto. Abbiamo parlato, ed è bene. Siamo inoltre pronti per ulteriori contatti di questo tipo in futuro. Ma anzitutto è auspicabile capire quale valore aggiunto possano portare tali contatti. E anche capire se queste proposte di creare nuovi canali di comunicazione possano interagire con il funzionamento del processo negoziale sostenibile attraverso il canale bielorusso», ha detto Lavrov.