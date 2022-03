Letta a Marine Le Pen: "Tifava per Trump e Putin, uno ha fatto l'assalto a Capitol Hill e l'altro massacra gli ucraini"

globalist

4 Marzo 2022 - 18.43

Letta da una parte e l’amica di Trump e Putin Marine Le Pen dall’altra. Un duello sull’Europa e la politica internazionale: “La sua visione dell’Europa è una visione anni ’60 che non esiste più. Al tempo nel mondo c’erano tre miliardi di europei e noi eravamo 500 milioni, oggi gli abitanti sono diventati 8 miliardi e noi siamo sempre 500 milioni. Solo unendoci quindi potremmo avere lo steso peso della Russia e della Cina”.

Lo ha detto il segretario dem, Enrico Letta durante un confronto televisivo con la candidata del Rassemblement National alle elezioni presidenziali francesi di aprile, Marine Le Pen.

L’ex premier quindi, rivolgendosi alla sua interlocutrice le chiede se “crede che la Francia da sola può pesare di fonte alla Cina e alla Russia?”. Noi, prosegue Letta, “abbiamo battuto Trump perché eravamo tutti assieme. L’Europa unita è molto più credibile di un Paese solo”.

E ancora: “Lei aveva come punti di riferimento Trump e Putin come Salvini. Uno ha fatto l’assalto a Capitol Hill e l’altro massacra gli Ucraini. Non crede che la sua politica estera sia un fallimento?”