Zelenskyy alla Bielorussia: "Da voi partono razzi sui nostri bambini, come potete guardarvi negli occhi?"

27 Febbraio 2022 - 12.47

Ora il presidente dell’Ucraina si è rivolto al popolo bielorusso per fermare questa atroce guerra che sta mietendo numerosissime vittime, tra cui anche bambini.

Nel discorso che ha tenuto questa mattina, il Presidente dell’Ucraina Volodymir Zelenskyy si è rivolto, in russo, ai bielorussi, chiedendo loro di “fare la scelta giusta”.

“Le forze russe stanno lanciando razzi contro l’Ucraina dal territorio del vostro Paese. Stanno uccidendo i nostri bambini dal territorio del vostro Paese, distruggendo le nostre case, cercando di distruggere tutto quello che per decenni abbiamo costruito, non solo noi ma i nostri padri e i nostri nonni”.

“Come potrete guardare i vostri figli negli occhi? Come potrete guardavi negli occhi fra di voi? Come potrete guardare i vostri vicini negli occhi? Noi siamo vicini, siamo ucraini”, ha sottolineato Zelenskyy. “Auspico davvero che diventiate una forza positiva, riportiate il Paese a quello che era fino a poco tempo fa, facciate la scelta giusta. E’ la scelta più importante per il vostro grande popolo“, ha affermato inoltre.