Guerra in Ucraina, Kharkiv: le forze ucraine hanno ripreso la città e respinto i militari russi

27 Febbraio 2022 - 16.10

Le forze ucraine sostengono di aver ripreso il controllo di Kharkiv, respingendo le truppe russe e facendo diversi prigionieri tra i russi. Lo riferisce il governatore della città, Oleg Sinegubov. “Il controllo su Kharkiv è completamente nostro e il nemico russo è assolutamente demoralizzato”, ha scritto sulla sua pagina Facebook. Kharkiv con circa 1,5 milioni di abitanti è la seconda città del Paese. “I soldati russi catturati sono demoralizzati, non hanno alcun legame con il comando centrale, non capiscono e non conoscono le loro ulteriori azioni. Dall’inizio dell’attacco all’Ucraina, non ottengono cibo e acqua, le attrezzature non hanno riserve di carburante”, ha scritto in un altro post in cui mostra foto di soldati catturati.

Gli scontri della mattina

La guerra in Ucraina in queste ore si sta spostando nelle strade di Kharkiv, la seconda città del Paese dopo Kiev dove soldati russi e ucraini stanno combattendo, a pochi chilometri dal confine con la Russia. Il governatore della regione, Oleh Synyehubov, ha ammesso, in un post su Facebook, che le forze russe sono riuscite a superare la difesa della città e ha chiesto ai cittadini che non combattono di rimanere nei rifugi o a casa.

#UKRAINE: Reports of Ukrainian Militia engage RUAF inside a 3 story building, Kharkiv pic.twitter.com/9XUzipvv2L — Abhishek Saxena (@tagabhishek) February 27, 2022

A Kharkiv vivono 1,5 milioni di persone. I video diffusi sui social dai residenti mostrano mezzi militari russi in circolazione nelle strade della città attaccata da nord, dalle forze russe in arrivo dalla Bielorussa, e da est, da quelle in arrivo dal Donbass.