Kiev, l'avanzata dei russi ancora lontana. Il sindaco: "State a casa, il nemico si avvicina"

26 Febbraio 2022 - 11.24

La guerra in Ucraina procede in modo incessante ma Kiev, al momento, è salva. Perché le colonne corazzate russe sono lontane e nella notte hanno agito solo gruppi di sabotatori. Kiev è sotto il controllo del governo ucraino. A dichiararlo è stato il sindaco della capitale, Vitali Klitschko, tra l’altro ex campione dei pesi massimi di pugilato.

“La scorsa notte è stata difficile ma non ci sono militari russi nella città”, ha dichiarato in un video postato su Telegram, precisando però che “il nemico sta cercando di avanzare”. Alle 5 locali di oggi in città si contavano 35 feriti, tra cui due bambini, ha aggiunto, invitando gli abitanti a cercare riparo. “State nei rifugi”, ha dichiarato.

“Abbiamo organizzato dei posti di blocco, per cui i movimenti in città saranno limitati e difficili”. “Sarà pesante, ma dobbiamo perseverare, perché l’esercito è con noi, la difesa territoriale è con noi, la giustizia è con noi”.