Vladimi Zelensky, chi è l'attore comico diventato Presidente che non riesce più a sorridere

25 Febbraio 2022 - 14.45

L’attacco russo ai danni dell’Ucraina sembra non avere fine e nel frattempo Vladimi Zelensky è nascosto da qualche parte temendo per la sua vita e quella dei suoi cari. “Sono io l’obiettivo di Putin, e la mia famiglia è l’obiettivo numero 2”.

Vladimir Zelensky scandisce lentamente queste parole davanti alla telecamere nel secondo giorno di guerra. Il presidente dell’Ucraina ha lasciato gli abiti formali nella sua residenza di Kiev e ha addosso un maglione in stile militare.

Lui, la moglie e i due figli sono nascosti da qualche parte nel Paese: secondo l’intelligence sarebbero il primo target della Russia, che ora sta marciando con mezzi militari nella capitale. “Vogliono distruggere politicamente l’Ucraina distruggendo il capo di stato”, ha detto Zelensky, “ma io resto qui, “non tradisco il mio Paese”.

L’elezione nel 2019

L’Occidente sta imparando a conoscerlo con questo conflitto ma Volodymyr Zelens’kyj, 44 anni, è il presidente della repubblica semipresidenziale dell’Ucraina da tre anni, dal 20 maggio 2019, giorno in cui è stato eletto con il 73,22% dei voti. Filoeuropeista, Zelensky spinge per l’ingresso nell’Ue e nella Nato, scatenando le ire del Cremlino.

Da subito ha voluto prendere le distanze dalla Russia, che con Putin considera ancora l’Ucraina come una sua appendice, vagheggiando nostalgicamente un ritorno all’Urss. Due giorni dopo l’elezione Zelensky disse che voleva “un’Ucraina forte, potente e libera, che non è la sorella minore della Russia, che non è un partner corrotto dell’Europa, ma la nostra Ucraina indipendente”.

Da attore a presidente

Zelensky non ha un passato in politica, è un comico. La gente lo conosce per il personaggio che interpreta nelle trasmissione tv ‘Servitore del popolo’: un professore di storia onesto che decide di diventare presidente sfidando gli oligarchi ucraini. Dalla fiction alla realtà: sulla scia del successo dello show, insignito anche da diversi premi internazionali, Zelensky fonda un omonimo partito, Servitore del popolo appunto, si candida e vince le elezioni presidenziali.

Nato 25 gennaio 1978 da padre professore e la madre ingegnere, Zelensky si laurea in giurisprudenza. Nel 1997 inizia la carriera di attore. Nel 2018 fonda Sluha Narodu (Servitore del Popolo), aiutato dallo staff di Kvartal 95, produttrice della serie tv omonima. Sei mesi prima delle elezioni del 2019, Zelensky si candida a presidente e avrà la meglio sul presidente in carica Poroshenko. Poco dopo scioglie legittimamente il Parlamento, che viene rieletto con la maggioranza di Servitore del Popolo.