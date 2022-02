Russia-Ucraina, Lavrov: "Ci vendicheremo contro le sanzioni dell'Occidente"

globalist

25 Febbraio 2022 - 12.10

Preroll

Il ministro degli Esteri russo, Serghei Lavrov, ha assicurato che “nessuno pianifica di occupare l’Ucraina”. Il ministro ha parlato dopo aver incontrato a Mosca i due leader separatisti delle repubbliche di Donetsk e Lugansk, che la Russia ha riconosciuto come indipendenti questa settimana.

OutStream Desktop

Top right Mobile

La guerra tra Ucraina e Russia sta entrando nel vivo, ora dopo ora. Alla minaccia dell’occidente di sanzionare pesantemente la Russia Lavrov, ha risposto dichiarando: “Ci vendicheremo contro le sanzioni dell’Occidente”. Lo ha fatto sottolineando che Mosca intende “liberare gli ucraini dall’oppressione”.

Middle placement Mobile

Intanto il Cremlino ha ribadito che “la Russia continua a riconoscere Volodymyr Zelensky come legittimo presidente dell’Ucraina”.

Dynamic 1

La Russia sta preparando un dossier fotografico come prova del presunto genocidio dei russofoni in corso in Ucraina.

“La comunità internazionale è unanime nel negare le evidenti prove del genocidio in Ucraina – ha detto incontrando i vertici delle autoproclamate repubbliche del Donbass -. Il Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite si riunirà all’inizio della prossima settimana, per questo stiamo preparando uno speciale dossier fotografico e invitiamo chiunque a vederlo prima che cominci la sessione”. Il Consiglio si riunirà a Ginevra dal 28 febbraio all’1 marzo.

Dynamic 2

Le sanzioni Ue.

I capi di Stato e di Governo dei Ventisette Paesi dell’Unione europea si sono presentati a Bruxelles, al Consiglio europeo straordinario, decisi a punire la Russia e il suo presidente, Vladimir Putin, per aver mandato “in frantumi la pace nel Continente europeo”. L’obiettivo è colpire Mosca dove fa più male, isolandola economicamente dall’Occidente, che rappresenta la sua fetta più grande di mercato.

Dynamic 3

Ma senza danneggiare eccessivamente le imprese europee e, soprattutto, lasciando nel cassetto qualche cartuccia in più da poter sparare nel caso Putin decidesse di alimentare ulteriormente la sua egemonia ai danni di Kiev ed Europa.

“Avranno un impatto pesante e peggioreranno la situazione economica del Paese già in sofferenza”. “Sopprimeranno la crescita economica, aumenteranno il costo del debito, aggraveranno l’inflazione e intensificheranno la fuga di capitale ed eroderanno gradualmente le sue basi industriali”, ha detto von der Leyen del pacchetto che ha presentato ai leader.