La Russia chiude gli uffici di Mosca della tv tedesca Deutsche Welle e ne blocca le trasmissoni

3 Febbraio 2022 - 18.43

Una rappresaglia diplomatica.

Ordinata in Russia la chiusura dell’ufficio di corrispondenza di Mosca dell’emittente pubblica tedesca Deutsche Welle, revocati gli accrediti dei giornalisti dell’ufficio di corrispondenza della testata, e sospese le trasmissioni via satellite e altri canali in Russia, ha reso noto il ministero degli Esteri a Mosca.

La decisione è stata presa in risposta al blocco delle trasmissioni dell’emittente Rt in lingua tedesca, sulla base della mancanza di una licenza per la trasmissione, considerata come un organo della propaganda del Cremlino.

Le autorità in Russia hanno anche avviato un procedimento per stabilire se DW sia da considerarsi come ‘agente straniero’. Il Mid anticipa anche l’avvio della definizione di un elenco di personalità che in Germania sono state coinvolte nell’introduzione di limiti contro Rt de.

A questi sarà vietato l’ingresso in Russia. “Viene impedito a un media russo di trasmettere in Germania. Non è nulla di meno che un attacco alla libertà di espressione”, ha affermato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov.