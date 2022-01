Netanyahu e i suoi disperati tentativi di patteggiare nel suo processo per corruzione

globalist

13 Gennaio 2022

L’ex premier israeliano Benjamin Netanyahu è al centro di un processo per corruzione, frode e abuso di potere per cui sta tentando di patteggiare.

Secondo quanto riporta il quotidiano Maariv, Netanyahu avrebbe avuto incontri riservati con il procuratore generale Avichai Mandelblit e con altri alti funzionari della procura.

Secondo lo stesso giornale, le parti hanno tenuto “segreti” gli incontri con l’obiettivo di arrivare all’accordo prima che questo sia bruciato da indiscrezioni.

Soprattutto – ha scritto sul giornale Ben Caspit – Netanyahu che ha sempre rivendicato, specie con i suoi sostenitori, che “non ci sarà nulla perchè non c’è nulla” e di volersi battere per dimostrare la propria innocenza in tribunale. Al momento, tuttavia le parti sembrano essere distanti: in particolare per l’insistenza dell’ex premier a non avere nel patteggiamento condanne morali che gli impedirebbero di continuare la vita politica.