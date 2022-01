Palestina occupata, dove anche un parco giochi è obiettivo dei coloni israeliani

Umberto De Giovannangeli

8 Gennaio 2022

Il racconto-testimonianza si legge tutto d’un fiato. Con una emozione crescente, così come la rabbia e il dolore.

Ali Awad è un attivista per i diritti umani, laureato in letteratura inglese e scrittore, e vive a Tuba, nelle colline di Hebron Sud , in Cisgiordania. Quello che segue è un viaggio nella Palestina occupata e violentata dai coloni israeliani.

Il racconto

“‘Ho bisogno di un posto per giocare, papà’, mi dice mia figlia di sette anni, Daliah – scrive Ali Awad su Haaretz – Quando i miei figli vedono i parchi giochi costruiti per i figli dei coloni, hanno cento domande. Mi chiedono perché non posso costruire per loro lo stesso tipo di parco giochi”, racconta Nasser Nawaja, residente a Susya e ricercatore sul campo per il gruppo israeliano per i diritti umani B’Tselem nelle colline di Hebron Sud. Egli prosegue: ‘L’insediamento di Susya è a pochi metri dai bambini palestinesi del villaggio di Susya. La semplice area di gioco esterna che abbiamo costruito per i nostri bambini non è niente in confronto alle strutture che esistono in qualsiasi insediamento israeliano. Come posso spiegarle che non è colpa mia, è colpa dell’occupazione?’. Nasser stava spiegando il contesto di un episodio particolarmente crudele di violenza dei coloni che ha colpito la sua famiglia. È stato un incidente che ha anche ottenuto una breve attenzione da parte dei media, ma, come molte delle violente intimidazioni subite dai palestinesi, quell’attenzione è stata fugace. A metà settembre dell’anno scorso, un gruppo di diplomatici europei stava visitando i villaggi di Masafer Yatta, a sud di Hebron. Era un tour esplorativo per scoprire di più sulla loro lotta per accedere all’acqua corrente.

Da quando Israele ha dichiarato la creazione della “Firing Zone 918” all’inizio degli anni ’80 su un’area di circa 3.000 ettari, i residenti dei 12 villaggi palestinesi in quell’area hanno vissuto sotto la costante minaccia di demolizione, evacuazione ed esproprio.

Nel 1999, l’IDF li ha sfrattati, basandosi sull’affermazione fuorviante che non erano residenti permanenti. Anche se i residenti sono stati autorizzati a tornare, vivono ancora sotto la minaccia di espulsione e non possono collegarsi all’acqua corrente. Quando un gruppo di attivisti israeliani anti-occupazione nella zona di Masafer Yatta ha accompagnato un camion che consegnava acqua agli Hamamdi, una famiglia di tre persone senza accesso all’acqua corrente, l’IDF ha risposto con la forza contro di loro.

Come è chiaro dalle riprese video, un comandante dell’IDF ha spinto a terra un attivista anziano, causandogli fratture al viso e alle costole. Altri attivisti israeliani ed ebrei sono tornati a casa in Israele con le ossa rotte. Il tour dei diplomatici si è svolto sulla scia di quel violento incidente. Non appena hanno raggiunto il villaggio di Susya, è scoppiata una grande protesta dei coloni. La polizia israeliana, la polizia di frontiera e l’esercito erano presenti.

Nasser faceva parte di un gruppo di residenti di Susya che avevano deciso che l’area non sicura dove giocavano i bambini, attrezzature di base poste direttamente su rocce e terra, doveva essere migliorata. Se un bambino dovesse cadere dall’altalena o dallo scivolo, si farebbe seriamente male. Così hanno deciso di adottare nelle sue parole, ‘una soluzione semplice: Pareggiare il terreno per creare un ambiente sicuro per il gioco dei nostri bambini’.. Solo due giorni dopo che i genitori avevano riabilitato l’area giochi, un colono accompagnato dall’esercito israeliano ha fatto irruzione nel villaggio per protestare contro il parco giochi, scattando foto per spingere l’amministrazione civile israeliana a demolirlo. Mentre se ne andava, il colono ha minacciato che sarebbe tornato presto con una dimostrazione più grande, includendo ‘tutti’ dall’insediamento di Susya, ha detto Nasser.

Ed è proprio quello che è successo, proprio nel momento in cui i residenti della palestinese Susya stavano spiegando la situazione ai diplomatici all’interno del parco giochi. Un colono su un quad è arrivato e ha fatto irruzione nel villaggio, guidando a tutta velocità tra le case. Poi, decine di coloni nelle loro auto, accompagnati dall’IDF, sono arrivati all’ingresso del villaggio.

Hanno iniziato a camminare verso il parco giochi. I soldati camminavano con loro, in teoria per prevenire attacchi ai palestinesi nelle loro case. Ma tutti i presenti sapevano bene che se l’unico scopo dei coloni era quello di protestare contro un parco giochi per bambini, avrebbero potuto farlo all’ingresso del villaggio. Questo non era chiaramente il loro obiettivo, e i soldati non li hanno fermati.

I coloni erano armati, sorvegliati da soldati armati. Quando i palestinesi si sono alzati per proteggere le loro case e i loro bambini, l’esercito ha risposto spingendoli e lanciando loro granate stordenti e gas lacrimogeni. Stava diventando un assalto su larga scala al villaggio.

‘Ogni metro che i soldati ci spingevano indietro, i coloni si avvicinavano alle nostre case. I diplomatici erano lì, ne sono stati testimoni. Vedere la violenza dei coloni con i propri occhi è diverso dal sentire le storie. Per quei minuti, hanno sperimentato ciò che i palestinesi vivono ogni giorno nei loro villaggi. Nonostante la presenza dei diplomatici, i soldati hanno sparato granate stordenti, e dopo la loro partenza l’esercito ha dichiarato l’area come zona militare chiusa. Se dichiarate la mia casa una zona militare chiusa, dove dovrei andare?’.

Nel frattempo, decine di coloni vagavano per Susya e si arrampicavano sul parco giochi costruito dai genitori palestinesi con le loro stesse mani per i loro bambini. I coloni ballavano e si scattavano selfie, protetti da decine di soldati.

Per Nasser, quello che è successo nel suo villaggio è un doloroso ma perfetto microcosmo del progetto di insediamento di Israele, e delle amare frustrazioni della lotta palestinese per vivere nelle loro case sulla loro terra.

‘Le nostre case si trovano tra il nostro vecchio villaggio di Susya, da cui siamo stati sfrattati nel 1986 [ora area archeologica chiusa e campo dell’IDF], e l’insediamento israeliano di Susya. La nostra continua presenza qui ostacola il più ampio obiettivo dei coloni di collegare entrambe le aree di terra occupata’.

‘La dimostrazione di violenza dei coloni non riguardava solo il fatto che i nostri bambini meritassero un parco giochi. È un atto di potere, un avvertimento: Confischeremo di più di ciò che resta della vostra terra. Non accettiamo affatto il vostro diritto di vivere qui’.

Le politiche del governo israeliano, le tattiche dei coloni e l’applicazione dell’IDF hanno un solo scopo: Espellere i palestinesi dalla loro terra. Ecco perché l’esercito israeliano demolisce le case palestinesi, perché dichiara improvvisamente “aree militari chiuse” e perché protegge i coloni, anche quando attaccano i palestinesi nei loro stessi villaggi. E questo è il motivo per cui la violenza dei coloni sta aumentando così selvaggiamente, specialmente nel sud delle colline di Hebron: Lanciando pietre, bruciando raccolti, sradicando alberi, danneggiando case, ferendo bambini, un pogrom in piena regola – un attacco di decine di coloni israeliani mascherati, compresa la frattura del cranio di un bambino di tre anni. Il governo ha effettivamente detto ai soldati di permettere ai coloni di ‘sfogarsi’.

Questo è il motivo per cui Israele fornisce infrastrutture per gli avamposti illegali, e questo è il motivo per cui il 98% delle richieste di pianificazione e autorizzazione da parte dei palestinesi che vivono nell’Area C, sotto il pieno controllo dell’amministrazione civile israeliana, vengono respinte.

Come dovrebbero rispondere i palestinesi quando il livello di violenza scuote persino i ministri del governo israeliano? Il lisawmaker del Meretz Mossi Raz dice che ‘la violenza dei coloni è diventata un’epidemia’, il suo collega di partito Yair Golan chiama addirittura ‘subumani’ i coloni che perpetrano i ‘pogrom’ e il ministro degli Esteri Yair Lapid afferma che il pogrom di Simchat Torah è stato ‘orribile, ed è terrore [di]… una frangia violenta e pericolosa’.

Ma la violenza è incorporata nell’occupazione. Non è un fenomeno marginale. E finché Israele promuove l’insediamento, i coloni si sentiranno autorizzati e godranno dell’impunità. Finché Israele rimarrà sposato con l’occupazione, l’IDF e i coloni lavoreranno insieme, sistematicamente, per ripulire etnicamente i palestinesi dalle loro terre. Gli attacchi dei coloni al parco giochi non sono finiti il giorno della visita dei diplomatici. Sono tornati uno Shabbat, tre settimane dopo, sempre accompagnati dai soldati. Hanno preso d’assalto la recinzione intorno all’area giochi, si sono seduti sulle altalene e sullo scivolo, mentre i soldati chiudevano il cancello e spingevano via i bambini palestinesi di Susya. Potrebbe essere quasi comico se non si trattasse di bullismo armato sancito dallo Stato.

Uno dei coloni ha inseguito un bambino, Ahmed, con il suo cane. Un altro bambino si è rivolto ai soldati: ‘Almeno fateci entrare a giocare come stanno facendo loro’. I soldati sono rimasti lì, di fronte ai bambini, pronti con le loro armi, come se fossero di fronte a un battaglione di militanti.

Prendere di mira i bambini con le pietre, e i loro parchi giochi con violenti sit-in, è una strategia deliberata. È l’uso consapevole di una punizione particolarmente crudele e insolita per i palestinesi per il “crimine” di rimanere nelle loro case e comunità.

‘È una cosa molto terrificante’, dice Nasser, ‘vedere i soldati che accompagnano i coloni nel sabotare il parco giochi dei miei figli per me’. Le aggressioni dei coloni sono eventi regolari per noi, ma con i soldati che dovrebbero garantire la sicurezza? E prendere di mira lo spazio dei nostri figli è così inquietante: Così rozzo, ma anche così intrusivo, è quasi osceno.

Vedere questo mi fa sentire triste e spaventato per il futuro dei miei figli. Se coloro che sono incaricati di far rispettare la legge, e il comportamento di base, sono complici dei colpevoli, quale futuro migliore può esserci? Quale modo di risolvere il nostro conflitto?”.

L’esperienza di Nasser e dei bambini di Susya è una chiave di lettura di tutti i territori occupati.

Il primo ministro israeliano Naftali Bennett afferma che la sua ambizione è quella di ‘rimpicciolire il conflitto’. Per i palestinesi, questo significa restringere lo spazio che abbiamo per respirare, per giocare e per vivere sulla nostra terra, schiacciati tra espulsioni, ordini di demolizione, un’amministrazione giudiziaria e civile flessibile, un governo ideologicamente impegnato, coloni violenti e le file serrate dell’IDF.

Se siamo fortunati, ci saranno osservatori internazionali, o diplomatici, o qualcuno che documenta gli abusi con il suo telefono. Più spesso, affrontiamo il pieno peso dell’occupazione israeliana da soli”.

Il racconto finisce qui.

Lo “Stato” dei coloni

Settecentocinquantamila abitanti. Centocinquanta insediamenti. Centodiciannove avamposti. Il 42 per cento della West Bank controllato. L’86 per cento di Gerusalemme Est “colonizzata”. Uno Stato nello Stato. Dominato da una destra militante, fortemente aggressiva, ideologicamente motivata dalla convinzione di essere espressione dei nuovi eroi di Eretz Israel, i pionieri della Grande Israele. Quella che si svela è una verità spiazzante: oggi in Terrasanta, due “Stati” esistono già: c’è lo Stato ufficiale, quello d’Israele, e lo “Stato di fatto”, consolidatosi in questi ultimi cinquant’anni: lo “Stato” dei coloni in Giudea e Samaria (i nomi biblici della West Bank).

A dar conto delle dimensioni di questo “Stato” sono i dati di un recente rapporto di B’tselem (l’ong pacifista israeliana che monitorizza la situazione nei Territori). Lo Stato “di fatto” ha le sue leggi, non scritte, ma che scandiscono la quotidianità di oltre 750mila coloni.

Lo “Stato di Giudea e Samaria” è armato e si difende e spesso si fa giustizia da sé contro i “terroristi palestinesi” che, in questa visione manichea, coincidono con l’intera popolazione della Cisgiordania. Molti attacchi contro i palestinesi sono stati registrati nelle aree di Ramallah e Nablus (Cisgiordania occupata). In particolare, nella zona vicina agli avamposti della Valle Shiloh e in quella in prossimità degli insediamenti israeliani di Yitzhar (Nablus) e Amona (Ramallah), quest’ultimo da poco evacuato dal governo israeliano. Nel villaggio di Yasuf (governatorato di Salfit), i residenti palestinesi si sono svegliati con i pneumatici di 24 auto bucati e alcune scritte razziste in ebraico (“Morte agli arabi” tra le più diffuse) lasciate sulle loro abitazioni. Sono i cosiddetti “price-tag” (tag mechir in ebraico) ovvero gli atti di ritorsione (il “prezzo da pagare”) compiuti dagli attivisti di destra e coloni israeliani contro i palestinesi in risposta ad un attacco da parte di quest’ultimi.

Citando ufficiali della difesa,Haaretz scrive che gli attivisti di destra più estremisti sono “i giovani delle colline”, molti dei quali vivono negli avamposti illegali della Cisgiordania e il cui numero è stimato intorno alle trecento unità. Un dato interessante è che la maggior parte dei responsabili delle violenze è giovanissima (tra i quindici e i sedici anni). Nel 1997, a un anno dal primo mandato di Benjamin Netanyahu come primo ministro, c’erano circa 150.000 coloni in Cisgiordania. Due decenni dopo il numero dei coloni è vicino ai 600.000, esclusi i quartieri di Gerusalemme est oltre la Linea Verde. Questi dati non includono i coloni che vivevano negli avamposti illegali (complessivamente si superano i 750.000).

E nello “Stato dei coloni” anche un parco giochi per bimbi palestinesi è un obiettivo da colpire. Da distruggere, come l’infanzia dei bambini che li giocavano.