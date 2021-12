In Russia il Covid non si ferma: 9,9 milioni di casi e 285 mila morti

globalist

9 Dicembre 2021

L’emergenza Covid planetaria ha piegato i vari paesi del mondo; ora la terza ondata del virus ha colpito l’Europa, ma non solo: in Russia sono più di 9,9 milioni i casi di coronavirus registrati dallo scoppio della pandemia e oltre 285mila le persone che hanno perso la vita per complicanze, secondo i dati ufficiali del governo di Mosca.

Solo nelle ultime 24 ore, la task force incaricata di monitorare l’andamento della pandemia in Russia ha registrato 30.209 positivi e 1.181 decessi, facendo salire a 9.925.806 i contagi complessivi e 286.004 i morti.

Lo riporta l’agenzia di stampa russa Sputnik. A essere maggiormente colpita è la capitale, Mosca, che nell’ultima giornata ha riportato 2.948 contagi e 92 morti.

Segue San Pietroburgo con altri 2.111 contagi e 54 decessi. Il Rospotrebnadzor ha confermato lunedì che in Russia ”è stata confermata la variante” Omicron.