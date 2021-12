L'ex governatore di New York Andre Cuomo accusato di molestie da 11 donne: avviata un'inchiesta

globalist

3 Dicembre 2021

È stata avviato dal dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti un’inchiesta sulle accuse di molestie sessuali mosse contro l’ex governatore di New York, Andrew Cuomo. Cuomo, democratico, si è dimesso lo scorso agosto per evitare la procedura di impeachment da parte dell’Assemblea Legislativa dello stato sulla base del rapporto del procuratore newyorkese, Letitia James, che confermava le accuse mosse da undici donne.

Un portavoce di Cuomo, Rich Azzopardi, ha confermato l’esistenza dell’inchiesta, dopo le rivelazioni pubblicate per primo dal New York Post. “A quanto sappiamo la Civil Division ha aperto un’inchiesta lo scorso agosto sul rapporto vergognoso, politicamente motivato, della procuratrice e da allora non abbiamo saputo nulla”, ha detto Azzopardi.

Nell’annunciare le sue dimissioni, Cuomo ha negato ogni comportamento improprio, affermando che le donne, in maggioranza sue collaboratrici, avevano frainteso i suoi modi aperti ed affettuosi, in accordo con le sue radici italiane.

L’inchiesta federale sulle accuse a Cuomo si va ad aggiungere a quelle giù in corso nello Stato di New York, a livello giudiziario e politico. Il mese scorso l’Assemblea Legislativa ha pubblicato un rapporto in cui si afferma che vi sono “enormi prove” delle molestie sessuali e del fatto che il democratico ha usato dipendenti e risorse dello Stato per scrivere la sua autobiografia, venduta per oltre 5 milioni di dollari.

Nel rapporto Cuomo viene anche accusato di aver volutamente fornito un numero inferiore alla realtà dei morti di Covid nelle case di riposo dello Stato. Per quanto riguarda i ricorsi giudiziari, lo scorso ottobre è stata presentata una denuncia da parte di una donna che afferma di essere stata molestata dall’ex governatore nella sua residenza ufficiale nel dicembre dello scorso anno.