La variante delta colpisce Israele: Bennett pronto a nuove restrizioni

Gli effetti, purtroppo, della variante delta che stanno rovinando i piani di tanti: il primo ministro israeliano Naftali Bennett è stato chiaro: se i contagi da coroavirus continueranno a salire e la variante Delta continuerà a diffondersi sarà necessario reintrodurre una serie di restrizioni.

Aprendo la riunione settimanale del governo, Bennett ha detto che verrà presa in considerazione la possibilità di tornare al sistema del Green Pass revocato il primo giugno impedendo così a coloro che non sono vaccinati di accedere a determinati luoghi e attività. Invitando la popolazione a indossare le mascherine nei luoghi chiusi e a evitare il sovraffollamento, Bennett ha chiesto di ''collaborare''.

"Nella scorsa settimana c'è stato un aumento del tasso di nuovi contagi da coronavirus e grazie a quello che abbiamo imparato in precedenza non resteremo ad aspettare e agiremo per proteggere la salute dei nostri cittadini. Dobbiamo renderci conto che il ceppo Delta sta imperversando in tutto il mondo", ha affermato Bennett, elogiando i 100mila ragazzi tra i 12 e i 15 anni che si sono vaccinati.

"Il tempo stringe. Chiunque non sia stato ancora vaccinato è invitato a prendere un appuntamento oggi. I vaccini stanno funzionando e la seconda dose del vaccino è fondamentale", ha detto Bennett.

