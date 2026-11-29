Antonio Spadaro Modifica articolo

29 Novembre 2026 - 11.46

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Immaginate una stanza, alle quattro del mattino. Un uomo apre una vecchia agenda dalla copertina nera e scrive poche righe. Non sono appunti di lavoro: sono i movimenti del suo cuore. Quell’uomo è Jorge Mario Bergoglio. Ha tenuto quell’agenda per più di trent’anni, e ora una parte di quelle pagine esce nel Diario personale di Papa Francesco, curato dal cardinale Víctor Manuel Fernández.

Chi cerca segreti di palazzo resterà deluso. Qui c’è altro. C’è un uomo che prega, e che decide pregando. Me lo aveva spiegato più volte: certe sue scelte, rimaste incomprese, nascevano proprio da lì. E colpisce un dettaglio: l’elezione al pontificato compare mesi dopo, in una sola riga, senza commenti.



E c’è un uomo che lotta. Prima di tutto con sé stesso. Si rimprovera arroganza, cinismo. Ma scrive che è Dio a mostrargli la sua miseria, e proprio lì trova la misericordia. Forse per questo era così restio a giudicare gli altri.



Lotta anche con il potere. Lo chiama curiosità riduttiva: la tentazione di sentirsi come Dio, di spostare le persone come fa un burattinaio. Un Papa ne è il più esposto. Ecco perché teneva lontani i segni della gloria.



Ci sono poi pagine sul diavolo e sull’inferno. Possono sorprendere. Ma appartengono a una tradizione antica, quella dei gesuiti, che insegna a riconoscere il male anche come percezione sensoriale e fisica per non farsene dominare. E nel Diario il male è sempre l’ombra di una presenza più forte: quella di Dio, che Francesco sente al suo fianco.



E poi ci sono i gesti piccoli. Quando aveva un problema, lo scriveva su un bigliettino e lo infilava sotto una statuetta di san Giuseppe addormentato. A santa Teresa di Lisieux chiedeva una rosa bianca, come segno che tutto era in buone mani. Il 2021 e il 2022 furono anni di buio, di crisi spirituale. Alla fine del 2022 riparte, affidandosi a Dio. E da quel momento i bigliettini si moltiplicano, tanto che la statuetta comincia a vacillare.



È forse l’immagine più vera di queste pagine. Conoscevamo Francesco come un profeta evangelico per un mondo in crisi. Il Diario ci restituisce anche un mistico, che affidava il peso del mondo al sonno di un santo.