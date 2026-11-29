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29 Novembre 2026 - 11.27 Culture

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di Ginevra Betti

Siamo sempre più affamati. Affamati di storie, di novità, di qualcosa da osservare, scoprire e consumare. Eppure, in una società che corre a una velocità sempre più sostenuta, il tempo per rallentare è diventato un privilegio che non tutti possono concedersi. Tutto, allora, si contrae ai minimi termini, accelera. Dal cibo, alla moda, fino ai microdrama: una nuova forma di serialità da divorare in pochi minuti.

Conosciuti anche come vertical drama, si tratta di fiction realizzate in formato verticale, con episodi che raramente superano i 60-90 secondi. Una stagione completa può contare, generalmente, dai 60 ai 120 episodi e la loro grammatica narrativa si colloca a metà strada tra le web novel series e il mobile entertainment, senza tuttavia esaurirsi in una semplice compressione dei tempi della serialità tradizionale. I microdrama costituiscono, piuttosto, un linguaggio autonomo con una grammatica strettamente interconnessa al modello di piattaforma e di app attraverso cui vengono distribuiti. Ne deriva un sistema produttivo che punta su quantità e rapidità: tempi di realizzazione serrati, costi contenuti e strutture narrative facilmente replicabili. Una standardizzazione che, oltre a rendere il processo produttivo estremamente efficiente, permette di adattare storie, personaggi e format ai gusti di pubblici e mercati nazionali differenti.

Ogni episodio risponde a una struttura narrativa pressoché tripartita. Un conflitto, una rivelazione, qualcosa che catturi immediatamente l’attenzione e arresti lo scroll. Tutto si sviluppa in un’escalation fatta di dialoghi concitati, colpi di scena improbabili e un elevato tasso di drammaticità. In un formato così contratto, il sottotesto e la complessità psicologica lasciano il posto a una narrazione esplicita priva di sfumature. Gli ultimi secondi sono riservati al cliffhanger, il momento in cui la tensione narrativa raggiunge il climax, spesso in coincidenza con l’ingresso del paywall.

Il pubblico di riferimento, tanto negli Stati Uniti quanto in Europa, mostra come non si tratti di un fenomeno rivolto esclusivamente alla Gen Z. Al contrario, i microdrama sembrano ereditare soprattutto il pubblico cresciuto con soap opera e melodrammi televisivi, offrendo loro una forma di intrattenimento familiare ma con modalità di fruizione radicalmente differenti. La piattaformizzazione ha infatti ridefinito in profondità non soltanto le modalità di distribuzione, ma anche i processi produttivi e i modelli economici dei microdrama. Sempre più aziende del settore stanno cercando di sviluppare applicazioni proprietarie, con l’obiettivo di affrancarsi progressivamente dalla dipendenza dai social media per motivazioni di profitto economico. Inoltre, parallelamente al sistema dei micropagamenti, si stanno consolidando nuove forme di monetizzazione come la brand integration (l’inserimento di un marchio commerciale all’interno di un prodotto mediale) ela concessione delle proprietà intellettuali.

Per i produttori indipendenti questo scenario apre prospettive particolarmente interessanti. Una stagione può essere realizzata con budget e troupe ridotti e una settimana di riprese. L’investimento contenuto consente a piccole realtà indipendenti di sviluppare proprietà intellettuali originali, senza dover sostenere modalità produttive seriali. È poi innegabile il vantaggio di avere tempi produttivi ridotti di poter misurare quasi immediatamente la risposta del pubblico grazie ai dati delle piattaforme.

Nato in Cina, il mercato dei microdrama ha rapidamente superato i confini nazionali per conquistare pubblici sempre più ampi. L’Italia non è rimasta immune al fascino di questa nuova forma di intrattenimento: se fino a pochi mesi fa il nostro Paese si collocava prevalentemente sul versante della fruizione, oggi il quadro sta cambiando.

Fascino Pgt, la società di produzione fondata da Maria De Filippi, ha realizzato Tutto in una notte, distribuito attraverso la piattaforma Witty TV. Mediaset Infinity, dal canto suo, ha inaugurato una sezione dedicata ai contenuti verticali, per il momento popolata da titoli d’importazione e da adattamenti di fiction già note al pubblico. Il gruppo Mediaset, tuttavia, sembra intenzionato a investire ulteriormente nel segmento e si sta aprendo allo sviluppo di produzioni originali in formato verticale. È ancora presto per tracciare un bilancio: la strategia è stata avviata da poco e i dati disponibili sono ancora limitati. Resta da capire se l’Italia saprà limitarsi a importare un modello di business già consolidato altrove o se riuscirà a sviluppare un proprio linguaggio produttivo.

A rendere ancora più controverso il fenomeno dei microdrama è il ruolo sempre più incisivo dell’IA che ormai interviene in diverse fasi della produzione, contribuendo a ridurre tempi e costi. In Cina, dove il fenomeno ha raggiunto l’apice, si stanno già affermando produzioni interamente generate per mezzo di IA. Una prospettiva che apre possibilità inedite, ma solleva anche interrogativi etici. C’è poi un ulteriore aspetto generalmente sottovalutato che merita attenzione: quello delle condizioni lavorative. La rapidità produttiva rischia infatti di tradursi in ritmi estremamente serrati e tutele spesso insufficienti.

Resta in conclusione una domanda: i microdrama rappresentano davvero una minaccia per il cinema? Non necessariamente. Sarebbe semplicistico leggere la diffusione dei contenuti verticali come il segnale di un progressivo disinteresse nei confronti della sala cinematografica. I dati italiani del 2025 raccontano una realtà più articolata: le presenze si sono mantenute sostanzialmente stabili, mentre il cinema nazionale é in crescita rispetto agli anni precedenti. Un risultato significativo, soprattutto se consideriamo le fragilità strutturali del nostro comparto audiovisivo.

Forse, dunque, microdrama e cinema non sono necessariamente due modelli destinati a escludersi. Il problema non è la brevità delle storie, ma il rischio che la velocità e la monetizzazione dell’attenzione diventino gli unici parametri con cui misurare il valore di un racconto. In un mercato che produce immagini sempre più velocemente, la vera sfida potrebbe essere proprio quella di continuare a difendere il tempo, la qualità e le condizioni umane del cinema.