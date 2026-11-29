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29 Novembre 2026 - 10.46

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Il 16 febbraio 2022, quando la Russia aveva già ammassato alla frontiera ucraina fino a 170mila militari, l’allora addetto militare italiano a Mosca escludeva quasi un’operazione su larga scala. Nel rapporto riservato inviato alla Farnesina ipotizzava piuttosto un’azione limitata e attribuiva alla concentrazione di truppe lo scopo di condizionare le trattative diplomatiche. Otto giorni dopo Putin avrebbe ordinato l’invasione. Oggi il generale si dice «orgoglioso» di quel rapporto.

«Poco probabile». Era questa la valutazione di Roberto Vannacci sulle possibilità di un’invasione russa dell’Ucraina. La scriveva il 16 febbraio 2022, appena otto giorni prima che le truppe di Vladimir Putin varcassero il confine e dessero inizio all’aggressione su vasta scala contro il Paese. All’epoca Vannacci era addetto militare presso l’ambasciata italiana a Mosca e aveva ricevuto l’incarico di fornire alla Farnesina un’analisi della situazione militare e delle intenzioni del Cremlino.

Il rapporto, di cui finora erano circolate soltanto informazioni parziali, è stato pubblicato integralmente dall’agenzia Dire. Ed è una lettura interessante, soprattutto alla luce di quello che sarebbe accaduto pochi giorni dopo.

Nel documento Vannacci non negava la possibilità di un intervento russo, ma ne ridimensionava sensibilmente la portata. Un’operazione militare su vasta scala, finalizzata alla conquista dell’Ucraina orientale, gli appariva un’ipotesi «poco probabile» e comunque di «dubbio successo militare». Secondo il generale, un’operazione del genere avrebbe richiesto tempi lunghi, un consistente impiego di uomini e mezzi e avrebbe consentito alla comunità internazionale di assumere decisioni prima della conclusione delle operazioni.

Diversa, invece, la valutazione di un’azione circoscritta. Vannacci considerava possibile un intervento su piccola scala, diretto a conquistare punti strategici e aree di particolare rilevanza, facendo leva anche sul sostegno di una parte della popolazione locale. Un’operazione rapida, sosteneva, avrebbe potuto mettere la comunità internazionale davanti al fatto compiuto. A questa componente militare si sarebbero affiancate iniziative economiche, energetiche, informative, sociali e politiche.

Ma se l’invasione non era considerata probabile, quale spiegazione dava Vannacci alla massiccia concentrazione di forze russe lungo il confine ucraino?

Il rapporto stimava in 150-170mila i militari schierati, prevalentemente appartenenti alle forze terrestri. Una consistenza che, a suo giudizio, non sembrava sufficiente a rendere possibile l’occupazione dell’intera Ucraina orientale fino al fiume Dnepr. Da qui la conclusione: «Vi è il consolidato parere che quelle attività militari abbiano il solo scopo di esercitare una leva sulle negoziazioni in atto».

Vannacci ipotizzava inoltre che un eventuale intervento russo avrebbe avuto una natura «assolutamente e preponderatamente asimmetrica ed ibrida», tale da rendere difficile attribuire con certezza la responsabilità delle singole azioni. L’obiettivo sarebbe stato logorare progressivamente la popolazione ucraina, indebolirne la capacità di resistenza e creare le condizioni politico-sociali per mettere in crisi la leadership di Kiev.

Una valutazione che, a posteriori, mostra quanto fosse sottostimata la possibilità di una guerra di invasione. Putin non si limitò a un’operazione circoscritta, né si accontentò di usare la pressione militare come strumento negoziale. Lanciò un’offensiva su più direttrici, puntando anche alla conquista di Kiev e alla sottomissione dell’intero Paese.