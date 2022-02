Papa Francesco: "La guerra è al primo posto, solo dopo vengono le persone"

globalist

6 Febbraio 2022 - 20.50

Preroll

Papa Francesco a Che tempo che fa ha parlato subito di guerra e di accoglienza.

OutStream Desktop

Top right Mobile

“Non sono solo, c’è tanta gente che mi aiuta, la chiesa, i vescovi, gli impiegati accanto a me, uomini e donne bravi che mi aiutano. Non sono una ‘campione di peso’ che sopporta le cose, sopporto come la maggioranza della gente sopporta.”

Middle placement Mobile

E ancora sui rischi di guerra: “Questo è un segnale della cultura dell’indifferenza. C’è un problema di categorizzazione: qui ci sono categorie al primo posto e al secondo posto. Nelle categorie al primo posto in questo momento, mi dispiace dirlo, ci sono le guerre.”

Dynamic 1

E ha detto ancora Francesco: “Con i migranti quello che si fa è criminale. Per arrivare al mare soffrono tanto. Ci sono dei filmati sui lager nella Libia, i lager dei trafficanti. Soffrono, poi rischiano per attraversare il Mediterraneo. E poi alcune volte sono respinti”.

“Noi vediamo tutte queste cose, vediamo i bambini che muoiono, i migranti annegare, le ingiustizie nei Paesi, anche nel nostro..ma c’è sempre una tentazione molto brutta a guardare da un’altra parte. Non guardare.”

Dynamic 2

Toccare le miserie

“Ci manca il toccare le miserie. Il toccare, ci porta all’eroicità. Penso ai medici, agli infermieri e infermiere che hanno dato la vita per questa pandemia. Hanno toccato il male e hanno scelto di rimanere lì con i malati.”

“Non basta vedere, è necessario sentire, è necessario toccare. E qui entra quella psicologia dell’indifferenza: io vedo ma non mi lascio coinvolgere.”

Dynamic 3

Ecologia, ragazzi e genitori

“Buttare via la plastica al mare è criminale, questo uccide , uccide la biodiversità, la terra, tutto. Prendersi cura del creato è una cosa che dobbiamo fare.”

Dynamic 4

“Sul rapporto genitori-figli io dico sempre una parola: vicinanza, vicinanza con i figli. Quando si confessano, coppie giovani faccio una domanda: tu giochi con i tuoi figli? A volte sento verità dolorose”

“Sottolineo una cosa: come è cresciuto il numero dei suicidi giovanili. Cosa significa? Pensiamo alla scuola, al bullying… questo è un’aggressività nascosta, è un problema sociale.”

Dynamic 5