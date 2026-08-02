Leone XIV e la generazione inquieta: dalla santa ribellione alla sfida digitale, un invito a cambiare il mondo

Antonio Spadaro Modifica articolo

2 Agosto 2026 - 19.29

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Tre videomessaggi in tre giorni, tra due continenti: Perù, Portogallo, Brasile. Papa Leone XIV parla ai giovani con la brevità dei formati digitali, ma se si mettono in fila i tre testi ne esce qualcosa che somiglia a un piccolo manifesto generazionale.

La parola chiave è inquietudine. Ai ragazzi portoghesi riuniti a Lamego il Papa dice di non temere l’inquietudine che li abita: non è un difetto da correggere, è un motore. È il cuore inquieto di Agostino, certo, ma è anche un rovesciamento del linguaggio corrente, che tende a leggere il disagio giovanile come patologia — ansia, fragilità, emergenza. Leone lo tratta invece come energia da orientare, materia prima di una scelta di vita.

Sulle Ande del nord del Perù, terra che confina con la sua Chiclayo, l’inquietudine prende un nome più ruvido: “santa ribellione”. Niente giovani “da divano”, assopiti nella comodità del “si è sempre fatto così”. Non un invito all’attivismo generico, ma la richiesta di trasformare le realtà di dolore in spazi di speranza, cominciando dai più dimenticati.

A Fortaleza, davanti alle centinaia di migliaia di persone del festival Halleluya, arriva il passaggio più attuale: usare social e intelligenza artificiale “con moderazione e disciplina”, perché possono proiettare in un mondo irreale dove l’effimero e l’apparenza prendono il posto dei valori. Non è un discorso contro la tecnologia: è un avvertimento sul reale, sul rischio di consegnare la propria identità a un’immagine costruita altrove.

Colpisce, infine, il tono. Leone XIV non idealizza i giovani e non li tratta come categoria fragile da proteggere: li prende sul serio, domande e inquietudini comprese, e proprio da lì li rilancia, chiedendo di spendersi nelle scuole, nelle università, nelle strade. In un dibattito pubblico che oscilla tra allarme e paternalismo, è una postura rara. A Lamego la condensa in una formula che vale una definizione: i santi, dice, sono profondamente umani.

All’orizzonte c’è già una data: Seul, agosto 2027, il prossimo raduno mondiale della gioventù. A giudicare da questi tre messaggi, la convocazione è già cominciata.