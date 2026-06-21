A Roma i cardinali con Leone XIV: guerra, intelligenza artificiale e sinodalità al centro del Concistoro

Antonio Spadaro Modifica articolo

21 Giugno 2026 - 12.49

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Confidava nell’amico di Washington. Ma ora rischia di essere impallinato, politicamente, da quel fuoco amico americano. L’azzardo di Netanyahu. Una scommessa che rischia di pagare a caro prezzo. A spiegarne le ragioni, su Haaretz, è uno dei più autorevoli analisti del quotidiano israeliano: Yossi Verter.

“Netanyahu sperava che la carta- Trump fosse quella che gli avrebbe assicurato la vittoria alle prossime elezioni israeliane. Invece, si ritrova a subire un’umiliazione quotidiana”.

Così Verter sostanzia il titolo del suo report: “La visita in Israele del presidente degli Stati Uniti Donald Trump avrebbe dovuto essere la carta vincente per il partito Likud nelle elezioni autunnali. Nelle fantasie del primo ministro Benjamin Netanyahu, l’amato leader americano gli avrebbe dato quel tipo di «appoggio» che solo Trump sa dare – con tutti i superlativi su Netanyahu come «primo ministro in tempo di guerra, senza il quale Israele sarebbe stato distrutto, e che non c’è nessuno in grado di eguagliare la sua statura». Trump avrebbe anche definito il presidente Isaac Herzog miserabile e malvagio.

E tutto questo avrebbe dovuto avvenire dopo una vittoria schiacciante in Iran, il rovesciamento del regime e l’eliminazione dell’uranio arricchito.

Quello era allora. Questo è adesso: invece di un atterraggio festoso dell’Air Force 1, Netanyahu si sveglia ogni mattina per accettare una dose quotidiana di umiliazione che riceve dal «grande amico». E le dosi piovono, in raffiche di insulti mai sentiti da un presidente americano nei confronti di un primo ministro israeliano – «fottutamente pazzo», «ingrato», «privo di giudizio» e «più responsabile nei confronti del Libano».

Non è solo quello sbalorditivo contrasto tra ciò che Trump ha detto su Netanyahu e le lusinghe che il presidente riserva a personaggi esemplari come il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, il presidente siriano Ahmed al-Sharaa e persino la Guida Suprema iraniana Mojtaba Khamenei.

L’intero linguaggio del corpo di Trump cambia quando si tratta del primo ministro israeliano. Il suo attuale atteggiamento nei suoi confronti spazia dall’impazienza («Non devi abbattere un edificio ogni volta che qualcuno di Hezbollah ci entra») al disprezzo («[lui] è un brav’uomo, ma a volte si lascia prendere un po’ la mano»).

Giovedì, Trump ha dichiarato al corrispondente di Kan a Washington, Nathan Guttman, che «molto probabilmente sosterrebbe» Netanyahu, ma che dovrà «valutare chi si candiderà». Per Netanyahu è uno schiaffo sonoro. Da quando mai il sostegno di Trump nei suoi confronti è stato condizionato? E supponiamo che il presidente, a un certo punto, inviti gli israeliani a votare per Bibi. Questo lo aiuterà o gli nuocerà? Nell’Israele post-accordo, il marchio Trump sta precipitando a terra come un B-52 in avaria e fumante. Questa settimana, al vertice del G7 in Francia, Trump ha scioccato Israele suggerendo che al-Sharaa trattasse con Hezbollah anziché con Israele. «Se Israele non riesce a portare a termine il lavoro senza uccidere tutti gli altri, lo farà lui, lo farà la Siria», ha avvertito Trump, mentre nello stesso respiro ha affermato che gli iraniani sono «persone razionali. È stato piacevole trattare con loro». All’inizio della settimana, si era riferito agli «sciocchi che pensano che io non sia stato abbastanza duro con l’Iran» e, infine, la bomba più grande di tutte: «Se altri paesi li possiedono , è un po’ ingiusto che [l’Iran] non ne abbia alcuni».

Tutte queste osservazioni sono state fatte prima che a Trump venisse riferito cosa pensasse Yinon Magal, il mega-portavoce dei sostenitori di Bibi, del presidente («perdente»), del vicepresidente JD Vance («feccia») e del suo amico e fratello Steve Witkoff e di suo genero Jared Kushner («ragazzi ebrei»). Magal una volta si è definito il «canale» per la trasmissione di messaggi, provenienti principalmente da un unico individuo, ovviamente. Se qualcuno come il commentatore di Fox News Sean Hannity avesse definito il primo ministro di Israele un «perdente» e una «feccia», o avesse chiamato il suo ex emissario Ron Dermer un «ragazzo ebreo», Netanyahu avrebbe giustamente sospettato che questi insulti provenissero dal capo che lo sostiene.

A proposito, tutto questo dovrebbe essere una lezione tardiva per Joe Biden, che ora sta navigando verso il crepuscolo della sua vita nella sua casa nel Delaware. È esattamente così che avrebbe dovuto trattare Netanyahu quando quest’ultimo ha dato il via a una campagna feroce e vile contro di lui con discorsi, video e fughe di notizie a giornalisti amici nel bel mezzo della guerra. Biden è stato gentile ed educato. Un grave errore. Un mascalzone va trattato come un mascalzone.

La rivoluzione nell’atteggiamento di Trump nei confronti di Netanyahu è sotto gli occhi e le orecchie di tutti e costituisce un’altra pietra nel muro di danno globale che si sta costruendo attorno a Israele. E il resto del mondo – i vicini di Israele, i paesi del Golfo e l’Europa, che comunque sta prendendo le distanze da noi – crede a ciò che dice Trump.

E, come se non bastasse, ecco che arrivano i due ministri dell’estrema destra kahanista, Itamar Ben-Gvir e Bezalel Smotrich, a gettare benzina sul fuoco internazionale che minaccia di consumare ciò che resta della reputazione di Israele nel mondo.

Il primo ha annunciato che solo le famiglie in lutto i cui cari sono stati uccisi in attacchi terroristici potranno visitare le carceri (ad eccezione, ovviamente, di quelle che fanno parte di «The Parents Circle-Families Forum»). Il secondo ha dichiarato di voler annullare l’Accordo di Hebron del 1997 firmato da Netanyahu. Il Ministero degli Esteri si è affrettato a smentirlo, ma il danno era già stato fatto.

E questa è solo l’anteprima. Nei quattro mesi che mancano alle elezioni, questi due intensificheranno la loro retorica e le loro azioni senza che nessuno possa fermarli.

Fino al giorno delle elezioni, che sembra si terranno il 20 ottobre, Israele sarà un paese emarginato e reietto. Ma possiamo sempre custodire con affetto la visita del presidente del Somaliland nel nostro paese. Come i musicisti sul ponte del Titanic che affonda, questa settimana l’intera leadership israeliana si è radunata attorno al capo di un paese sperduto nel nulla, un paese che non è riconosciuto da nessun altro paese al mondo (tranne Taiwan, che a sua volta è a malapena riconosciuto). Questa non è nemmeno la gioia dei poveri, ma solo la consolazione degli stolti.

«Se non avessimo agito, sareste stati tutti in pericolo di morte di massa. Tutti noi eravamo in quel pericolo», ha dichiarato Netanyahu in una conferenza stampa questa settimana. «Per anni abbiamo tenuto a bada il pericolo di sterminio della popolazione israeliana».

È stata una descrizione molto vivida. Mancavano solo la colonna sonora di un film catastrofico hollywoodiano e forse un’immagine generata dall’intelligenza artificiale che mostrasse il Gush Dan in fiamme, cumuli di corpi carbonizzati e persone morenti. Non sorprende che questa dichiarazione abbia ricevuto una sorta di sostegno nella nuova campagna del Likud contro Gadi Eisenkot: «Gadi non attaccherà l’Iran».

Abbiamo quindi un leader che ci ha salvato da un futuro Olocausto «per anni» (non più per generazioni). Non sorprende quindi la nuova attenzione rivolta al presidente del partito Yashar, che ora sta emergendo come leader del blocco del cambiamento 2.0. Lo sconvolgimento interno al partito Beyahad di Naftali Bennett e Yair Lapid (la battuta che circola ora è «Insieme nell’abisso») ha costretto i responsabili della campagna elettorale del Likud a cambiare rotta.

Innanzitutto, l’accordo sul nucleare deve essere presentato come un successo, ed è proprio a questo che serviva la conferenza stampa di Netanyahu. «Abbiamo bombardato», «abbiamo schiacciato», «abbiamo distrutto», «abbiamo danneggiato», «abbiamo indebolito». Bla-bla-bla. La maggior parte dell’opinione pubblica non se la beve. Inoltre, nemmeno i portavoce fedeli stanno seguendo la linea. Stanno criticando aspramente l’accordo e insultando Trump, confutando così indirettamente la narrativa che il loro capo sta cercando di costruire.

In una conversazione privata, una delle persone più influenti di questa cerchia ha definito la settimana appena trascorsa «la peggiore per il Likud dal 7 ottobre». Ha senso: l’accordo con l’Iran, gli insulti di Trump, il voto per concedere l’immunità alla deputata del Likud Tally Gotliv e il continuo saccheggio dei fondi pubblici e la loro distribuzione agli ultraortodossi e ai coloni. A tutto questo va aggiunta l’ascesa di Eisenkot.

Yonatan Urich e i suoi non hanno ancora iniziato davvero ad affrontare la questione. La macchina del fango non ha cambiato disco. Eisenkot viene definito un uomo di sinistra che si alleerà con gli arabi. Si tratta di generica propaganda elettorale. La goffa allusione di Amichai Chikli al suo mizrahiismo («Eisenkot ha un vantaggio sociologico») ha espresso non solo lo svantaggio intellettuale del ministro per gli affari della diaspora, ma anche la frustrazione che esiste nei circoli più ampi del Likud riguardo al nuovo e pericoloso avversario.

Eisenkot ha altri vantaggi. Ha ciò che nel gergo professionale si definisce «una storia da raccontare». E per ora è molto fortunato. La sua ascesa sta avvenendo in parallelo ai ripetuti colpi che Netanyahu sta subendo. Tutto ciò che nell’era Netanyahu è considerato un fardello per un politico gioca a favore dell’ex capo di stato maggiore: una certa pesantezza, l’aspetto grigio e la mancanza di carisma.

Lo stesso vale per la sua avversione alla pomposità, alla teatralità, ai gesti esagerati delle mani e al trucco assurdo. Persino il suo inglese israeliano. Non c’è da stupirsi che la gente stia cominciando a paragonarlo a Yitzhak Rabin (nel 2024, Eisenkot ha detto: «Il settimo capo di stato maggiore di Israele è stato primo ministro, lo è stato anche il quattordicesimo e io sono stato il ventunesimo capo di stato maggiore»). Forse è arrivato proprio nel momento in cui gli israeliani erano schiacciati dal «netanyahuismo».

Il «fattore entusiasmo» è dalla parte di Eisenkot. Cosa potrebbe interrompere la sua serie di successi? Una campagna negativa ben riuscita, per esempio, e questo è un campo in cui il Likud eccelle. Un altro è un grave errore da parte di chi lo circonda.

La questione dell’alleanza con Bennett continuerà a tormentare l’opposizione nelle prossime settimane. Eisenkot ha fissato la scadenza per prendere decisioni a «tra i 50 e i 70 giorni prima delle elezioni», quando il quadro politico sarà più chiaro. Tuttavia, al momento, nei sondaggi, l’unica alleanza che sta rafforzando il blocco è quella tra Yashar e Yisrael Beiteinu di Avigdor Lieberman.

Oggi nessuno chiede a Eisenkot di unirsi alla coalizione Bennett-Lapid. D’altra parte, una scissione tra i partiti dei due ex primi ministri non è all’ordine del giorno. Non sarebbe di alcuna utilità per nessuno dei due. Inoltre, Lapid apporta al partito unito circa 40 milioni di shekel (14 milioni di dollari) di finanziamenti pubblici. Non è una somma a cui si rinuncia così facilmente.

Fin dall’inizio, Eisenkot non ha creduto in questa impresa. Il giorno dopo la conferenza stampa congiunta di Bennett e Lapid del 26 aprile, ha chiamato uno dei due e gli ha chiesto: «Dimmi, cosa hai fatto? Questo riduce il blocco, fa superare a Smotrich la soglia elettorale. Perché tanta fretta? Stai giocando a scacchi con il tuo avversario, senza la regina dalla tua parte».

Comunque, questa è storia passata. Nonostante l’astio tra i partiti (Eisenkot ha addirittura elogiato il video “Tikva” di Bennett l’altro giorno), hanno concordato di fare tutto il necessario per vincere. Senza ego, senza rancori e insulti. Nel frattempo, hanno un problema comune: Benny Gantz e Yoaz Hendel sono a una distanza compresa tra un mandato e mezzo e due mandati e mezzo dagli elettori del blocco del cambiamento. Eliminarli dalla corsa è un interesse comune. La domanda, come sempre, è: a quale prezzo?

In vista del voto in plenaria della Knesset sulla concessione dell’immunità alla deputata del Likud Tally Gotiv, la veterana dello Shin Bet che, per sua stessa ammissione, ha divulgato informazioni riservate, ho voluto seguire con attenzione come hanno votato diversi deputati della coalizione.

Il primo è stato il ministro Zeev Elkin del partito «Nuova Speranza» del ministro degli Esteri Gideon Sa’ar. È rimasta anche solo una traccia di senso dello Stato? No. Ha votato a favore, sperando apparentemente che questa mossa vergognosa lo aiutasse ad assicurarsi un posto alle primarie del Likud.

Il secondo è stato il ministro della Difesa Israel Katz, il quale, dopo un lungo ritardo, ha firmato il certificato di riservatezza che ha consentito ai pubblici ministeri di presentare un atto d’accusa contro Gotliv. Katz ha ottemperato a una richiesta del capo dello Shin Bet David Zini, ma lo ha fatto con evidente riluttanza. Dopo essere stato attaccato pubblicamente da Gotliv e aver cercato di espiare quella che percepiva come un’offesa, si è trascinato in aula e ha di fatto ribaltato la propria decisione votando a favore della concessione dell’immunità alla donna.

Katz è sempre stato un uomo politico che è salito ben oltre le proprie capacità. Incarna il Principio di Peter: l’ultimo incarico che ha ricoperto con competenza è stato quello di ministro dei Trasporti. Da lì è avanzato ai portafogli più importanti – Finanze, Affari esteri e Difesa – fallendo miseramente in tutti e tre.

In qualità di ministro delle finanze, ha bloccato l’approvazione del bilancio dello Stato per la prima volta nella storia di Israele, al fine di far fallire l’accordo di rotazione tra Benjamin Netanyahu e Benny Gantz. Ora, nel suo ruolo attuale, in cui lavora a stretto contatto con la dirigenza dello Shin Bet, sta di fatto mettendo a rischio gli agenti dell’agenzia.

Il terzo era il presidente dello Shas Arye Dery, un visitatore molto raro alla Knesset in questi giorni. Si è presentato per sostenere Gotliv. Ho chiesto a una persona ben informata quale legame avesse il rabbino Arye con Tally. Nessuno, mi è stato detto. Semplicemente odia il procuratore generale, il quale ha sostenuto che, avendo rivelato l’identità di un agente dello Shin Bet, Gotliv non è protetto dall’immunità parlamentare.

Il quarto era il primo ministro, senza il quale tutta questa vergogna non sarebbe mai avvenuta. Lui, ovviamente, è fuggito dall’aula. Nessuno avrebbe voluto fotografarlo mentre appoggiava un atto che metteva in pericolo la vita di un agente dello Shin Bet. Spiccavano invece per la loro assenza i leader di due partiti dell’opposizione: Avigdor Lieberman e Ayman Odeh.

Ma in cima alla lista c’era il ministro dell’Agricoltura Avi Dichter, ex capo dello Shin Bet ora responsabile della sicurezza alimentare di Israele.

Anche lui ha sostenuto una parlamentare che ha messo in pericolo la vita di un agente dello Shin Bet, quella dei suoi familiari (a causa della nota attivista antigovernativa Shikma Bressler!) e che potrebbe smascherare e mettere in pericolo altro personale di sicurezza qualora decidesse di farlo.

I parlamentari dell’opposizione pensavano che Dichter fosse ansioso di evitare questa umiliazione. Gli hanno offerto un accordo di compensazione dei voti con il deputato Ram Ben Barak di Yesh Atid, che si sta riprendendo da un intervento alla schiena. Con loro grande stupore, il ministro ha rifiutato.

Potrebbero ancora esserci le primarie, e gli elettori del Likud sembrano andare pazzi per Tally. La fazione del Likud è piena di nullità, politici dalla pelle dura come quella di un rinoceronte e deboli che si considerano i futuri leader della nazione nell’era post-Netanyahu. Con questo voto, Dichter si è posto in cima a quella lista.

Come si suol dire, «la sua vecchiaia fa vergognare la sua giovinezza». Si è coperto di vergogna. Quell’uomo è indegno di varcare le porte del quartier generale dello Shin Bet, figuriamoci di vedere il proprio ritratto appeso alle sue pareti accanto a quelli degli ex capi dello Shin Bet Ami Ayalon e Yuval Diskin”, conclude Verter.

Le miserie della politica. Tutto il mondo è Paese. Ma in Israele queste miserie sono insanguinate.