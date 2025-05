Serie A: si prospetta un turno impegnativo con ben 9 partite in contemporanea

redazione Modifica articolo

17 Maggio 2025 - 15.07 Culture

ATF

di Francesco Frati

È una 37esima giornata di campionato che sa di ricordi, quelli di un calcio anni ’90 in cui tutte le partite venivano giocate la domenica alle 15, senza alcun anticipo e posticipo. Tutto è poi cambiato con l’avvento delle PayTv che per massimizzare gli spettatori in ogni partita hanno dato vita al cosiddetto “campionato spezzatino”. Questo week-end, per ragioni di classifica, ben 9 partite cominceranno alle ore 20:45 di domenica 18 Maggio, ciò perché mai come quest’anno, praticamente tutte le squadre sono ancora in lotta per i loro obbiettivi stagionali.

Partendo dall’alto della classifica, Napoli e Inter vanno in campo rispettivamente contro Parma in trasferta e Lazio in casa, per i napoletani la tensione è alle stelle, dopo il pareggio casalingo contro il Genoa che ha visto ridurre il vantaggio sui nerazzurri a solo 1 punto. Allo stadio Tardini per i ragazzi di Conte è contemplata solo la vittoria, di fronte c’è però un avversario a caccia di punti salvezza e che proprio qualche gara fa è stato capace di battere la Juventus tra le mura amiche. I nerazzurri invece hanno dalla loro il fatto di essere più liberi mentalmente, non hanno niente da perdere, devono solo provare a vincere entrambe le gare rimanenti e sperare in un passo falso della squadra campana. Ad attendere i ragazzi di Simone Inzaghi c’è una Lazio che, dopo un pareggio acciuffato all’ultimo respiro contro la Juventus, è ancora in gioco per la qualificazione alla prossima Champions League.

La Juventus invece è attesa dal confronto casalingo contro l’Udinese, squadra già salva e senza più nulla da chiedere al campionato, e deve obbligatoriamente ottenere i 3 punti per ottenere il quarto posto, inevitabile per una società di tale blasone.

In gioco per i primi quattro posti c’è anche la Roma, che dopo la sconfitta di Bergamo con l’Atalanta, attende il Milan all’Olimpico, in quello che è uno scontro fondamentale per le ambizioni europee di entrambe le squadre. La squadra di Conceiçao, dopo la rovinosa sconfitta in finale di Coppa Italia, è obbligata a vincere per sperare almeno in una qualificazione all’Europa League.

All’Artemio Franchi di Firenze andrà in scena la partita Fiorentina-Bologna, fondamentale per i viola fare risultato, per sperare almeno nella Conference League, ma anche per i rossoblù, per giocarsi una seconda qualificazione consecutiva alla Coppa dei Campioni che avrebbe dell’incredibile.

Per quanto riguarda la lotta salvezza, il Lecce attende al Via del Mare il Torino, salvo e senza obbiettivi. L’Empoli è atteso dalla trasferta brianzola contro il già retrocesso Monza, mentre il Venezia andrà in trasferta a Cagliari, in quello che è lo scontro salvezza per eccellenza. Il Verona invece attende tra le mura amiche il super Como di Fabregas, reduce da 6 vittorie consecutive.

Insomma, ci sono tutti gli elementi per una giornata ricca di emozioni, sorprese, colpi di scena ed i primi verdetti per quello che è stato uno dei campionati più avvincenti degli ultimi anni.