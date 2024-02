Champions League, il video da brividi di Miro Klose per la Lazio: "Questa città e questa squadra ti cambiano"

globalist Modifica articolo

14 Febbraio 2024 - 16.38

ATF

Miroslav Klose ha giocato sia per il Bayern Monaco che per la Lazio, ma nello scontro degli ottavi di finale tra i suoi due ex club in Champions League il più grande marcatore della storia dei Mondiali tiferà per i biancocelesti: “Sono il tipo di persona che tifa sempre per gli sfavoriti. In questo caso anche perché ho giocato per la Lazio per un anno in più rispetto al Bayern”.

Klose ha poi aggiunto di credere che “sarà un duello più emozionante dell’ultima volta. Tuttavia, penso anche che il Bayern passerà nuovamente il turno”. Secondo Klose, alcuni giocatori della Lazio “stavano giocando la loro prima stagione di Champions League all’epoca. Ora sono in grado di gestire meglio questo grande palcoscenico. Spero che l’Olimpico sia pieno. Questi tifosi possono trasportarti, lo so per esperienza personale”.

Secondo Klose, gli allenatori Thomas Tuchel e Maurizio Sarri hanno “una filosofia di gioco simile, con molti passaggi corti e tanto possesso palla. Alla Lazio si vede una firma chiara, fa le sue cose e quando le cose vanno bene è anche divertente guardare la squadra”. In un video diffuso dall’account di Amazon Prime, Miro Klose gira per la città di Roma dichiarando il proprio amore per la Lazio.