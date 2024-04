Lazio-Juventus, alle 21 torna la Coppa Italia con la semifinale di ritorno: ecco come vederla in streaming gratis

Powered by

23 Aprile 2024 - 11.24

ATF

Lazio – Juventus alle 21 dallo stadio Olimpico di Roma torna la Coppa Italia con le semifinali di ritorno. I biancocelesti di Tudor, di fronte al proprio pubblico, proveranno a ribaltare il 2 a 0 dell’andata. La partita sarà visibile in diretta in chiaro su Canale 5, e in streaming gratis sul sito di Mediaset.

Lazio-Juventus, le probabili formazioni

Lazio (3-4-2-1): Mandas; Patric, Romagnoli, Gila; Hysaj, Cataldi, Guendouzi, Marusic; Felipe Anderson, Luis Alberto; Castellanos. Allenatore: Igor Tudor.

A disposizione: Sepe, Renzetti, Casale, Pellegrini, Lazzari, Kamada, Vecino, Rovella, Coulibaly, Gonzalez, Pedro, Isaksen, Immobile.

Indisponibili: Provedel, Zaccagni.

Squalificati: nessuno.

Diffidati: Castellanos, Guendouzi.

Juventus (3-5-2): Perin; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic. Allenatore: Massimiliano Allegri.

A disposizione: Szczesny, Pinsoglio, Rugani, Djalò, Alcaraz, Miretti, Weah, Nicolussi Caviglia, Yildiz, Iling Junior, Milik.

Indisponibili: De Sciglio, Kean.

Squalificati: Gatti.

Diffidati: Kostic, Locatelli, Weah.

Arbitro: Orsato di Schio. Assistenti: Carbone-Pierozzi. IV Uomo: Marcenaro. Var: Di Paolo. Avar: Irrati.