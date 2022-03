Chelsea, Abramovich: lo svizzero Wyss potrebbe rilevare il club dal magnate russo

Redazione

2 Marzo 2022 - 12.52 Globalsport

Preroll

Hansjorg Wyss, imprenditore svizzero di 86 anni, ha rivelato al quotidiano Blick di aver ricevuto la proposta di acquistare il Chelsea, lasciato da Abramovich viste le sanzioni inflitte all’economia russa.

“Mi prendo ancora quattro o cinque giorni di riflessione. Abramovich sta chiedendo troppo in questo momento. Il Chelsea gli deve 2 miliardi di sterline, ma non ha soldi. Ciò significa che chi acquista il Chelsea deve risarcire Abramovich”.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Secondo il Daily Mail, Abramovich per la cessione del club londinese chiederebbe 3,6 miliardi di euro. “Abramovich è uno dei più stretti consiglieri e amici di Putin. Come tutti gli altri oligarchi, è in preda al panico. Vuole sbarazzarsi del Chelsea in fretta. Insieme ad altre tre persone, ieri ho ricevuto un’offerta per l’acquisto del Chelsea da Abramovich. Qualora prendessi il Chelsea, lo farei con una cordata di sei o sette investitori”.