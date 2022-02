Bundesliga 2, lo Schalke 04 si separa dallo sponsor Gazprom dopo 15 anni

Redazione

La separazione dello Schalke da Gazprom è ufficiale. Il consiglio di amministrazione e il consiglio di sorveglianza dell’FC Schalke 04 “hanno raggiunto un accordo per porre fine prematuramente alla partnership del club con la Gazprom”.

Il club tedesco lo ha comunicato in una nota. Lo Schalke precisa inoltre che “è attualmente in discussione con i rappresentanti dell’attuale sponsor e ulteriori informazioni verranno rilasciate in un secondo momento. Questa decisione non pregiudica le capacità finanziarie del club. La dirigenza è fiduciosa di poter annunciare un nuovo partner nel prossimo futuro”, viene precisato nel comunicato.

La decisione è stata presa a fronte dell’invasione russa dell’Ucraina, il rappresentante di Gazprom nel consiglio di sorveglianza, Matthias Warnig, si era dimesso la scorsa settimana dopo che gli Stati Uniti avevano annunciato sanzioni contro di lui e il gasdotto North Stream, una sussidiaria di Gazprom, di cui era presidente. Lo Schalke aveva cancellato il nome del suo sponsor dalle maglie nella partita di campionato dello scorso fine settimana. La Gazprom era sponsor principale del club tedesco dal 2007, e l’ultimo accordo sarebbe scaduto nel 2025.