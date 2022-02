Sport in tv e streaming: Lazio-Napoli big match serale, alle 18 Spezia-Roma

Redazione

27 Febbraio 2022 - 13.30 Globalsport

13.30 Sci di fondo, Coppa del Mondo: 15 km tc maschile Lahti – (RaiSportWeb1, Eurosport1, Eurosport Player)

13.40 Salto con gli sci, Coppa del Mondo: HS90 femminile Hinzenbach – (Eurosport Player)

13.50 Rugby, TOP 10: Mogliano v Lazio – (RaiSport+HD, RaiPlay)

14.00 Rugby, TOP 10: Calvisano v Colorno – (Eleven Sports)

14.00 Rugby, TOP 10: Rovigo v Lyons – (Eleven Sports)

14:15 Motocross MXGP, GP Gran Bretagna: gara 1 – (RaiSportWeb2, Eurosport Player, discovery+)

15.00 Volley, Superlega: Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia – Sir Safety Conad Perugia – (Volleyballworld.tv)

15.00 Calcio, Serie A: Verona-Venezia – (DAZN)

15.25 Combinata nordica, Coppa del Mondo: Gundersen 10 km maschile Lahti – (Eurosport1, Eurosport Player)

16.00 Salto con gli sci, Coppa del Mondo: HS130 maschile Lahti – (Eurosport 1, Eurosport Player)

16.00 Rugby, Sei Nazioni: Irlanda-Italia – (TV8, Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, tv8.it, SkyGo, Now)

16:10 Motocross MX2, GP Gran Bretagna: gara 2 – (Eurosport Player, discovery+)



17.00 Volley femminile, Serie A1: Delta Despar Trentino – (Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano – VBTV)

17.00 Volley femminile, Serie A1: Acqua & Sapone Roma Volley Club – Igor Gorgonzola Novara – (VBTV)

17.00 Volley femminile, Serie A1: Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia – Il Bisonte Firenze – (VBTV)

17.00 Volley femminile, Serie A1: Savino Del Bene Scandicci – Bartoccini-Fortinfissi Perugia – (VBTV)

17.00 Volley femminile, Serie A1: Unet E-Work Busto Arsizio – Volley Bergamo 1991 – (VBTV)

17:00 Basket femminile, Serie A1: Virtus Segafredo Bologna vs E-Work Faenza – (LBF TV)

17:10 Motocross MXGP, GP Gran Bretagna: gara 2 – (RaiSportWeb2, Eurosport Player, discovery+)



18.00 Volley, Superlega: Gas Sales Bluenergy Piacenza – Itas Trentino – (Rai Sport + HD, Rai Play, Volleyballworld.tv)

18.00 Volley, Superlega: Gioiella Prisma Taranto – Cucine Lube Civitanova – (Volleyballworld.tv)

18:00 Basket femminile, Serie A1: Allianz Geas vs Akronos Moncalieri – (LBF TV)

18:00 Basket femminile, Serie A1: La Molisana Magnolia Campobasso vs Passalacqua Ragusa – (LBF TV)

18:00 Basket femminile, Serie A1: Fila San Martino di Lupari vs Famila Wuber Schio – (LBF TV)18.00 Calcio, Serie A: Spezia-Roma – (DAZN)



19.00 Biathlon, Mondiali Youth: pursuit maschile Soldier Hollow – (Eurosport Player)

19.30 Volley femminile, Serie A1: Bosca S.Bernardo Cuneo – Reale Mutua Fenera Chieri – (Sky Sport Arena, SkyGo, Now)

20.00 Biathlon, Mondiali Youth: pursuit femminile Soldier Hollow – (Eurosport Player)

20.30 Volley, Superlega: Kioene Padova – Allianz Milano – (Volleyballworld.tv)

20.30 Basket, Qualificazioni Mondiali 2023: Italia-Islanda – (Sky Sport Uno, Sky Sport Action, SkyGo, Now, Eleven Sports)

20.45 Calcio, Serie A: Lazio-Napoli – (DAZN)

22.00 Tennis, ATP 250 Santiago – (SuperTennisTV, supertennis.tv)

22.15 Biathlon, Mondiali Junior: pursuit maschile Soldier Hollow – (Eurosport Player)

23.20 Biathlon, Mondiali Junior: pursuit femminile Soldier Hollow – (Eurosport Player)