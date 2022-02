Oggi in tv e streaming, Milan e Inter per la lotta scudetto. Alle 13 sorteggio EL

Redazione

25 Febbraio 2022 - 13.06 Globalsport

Preroll

13.00 Calcio, Conference League: sorteggio ottavi (DAZN)

13.00 Sci di fondo, Mondiali U20: 10 km TC maschile Lygna (Nessuna copertura tv)

14.00 Tennis, ATP 500 Dubai (SuperTennisTV, supertennis.tv, Sky Sport Tennis, Sky Go, Now)

OutStream Desktop

Top right Mobile

15.00 Salto con gli sci, Coppa del Mondo: team HS90 femminile Hinzenbach (Eurosport 1, Eurosport Player, discovery+)

15.00 Tennis, WTA 1000 Doha (dalle 17.00 SuperTennisTV, supertennis.tv)

15.30 Tennis, ATP 250 Santiago (dalle 18,00 SuperTennisTV, supertennis.tv)

17.00 Salto con gli sci, Coppa del Mondo: HS130 maschile Lahti (Eurosport 1, Eurosport Player, discovery+)

Middle placement Mobile

18.00 Tennis, WTA 250 Guadalajara (dalle 21.00 SuperTennisTV, supertennis.tv)

18.30 Rugby, United Rugby Championship: Zebre Rugby Club vs Vodacom Bulls (Canale 20, Infinity)

18.45 Calcio, Serie A: Milan-Udinese (DAZN)

19.00 Biathlon, Mondiali youth: 7.5 km sprint maschile Soldier Hollow (Eurosport Player, discovery+)

20.00 Rugby, Sei Nazioni U20: Inghilterra U20 v Galles U20 (Sky Sport Arena, Sky Go, Now)

21.00 Rugby, Sei Nazioni U20: Irlanda U20 v Italia U20 (Sky Sport Uno, Sky Go, Now)

21.00 Rugby, Sei Nazioni U20: Scozia U20 v Francia U20 (differita ore 23.00 Sky Sport Arena, Sky Go, Now)

21.00 Calcio, Serie A: Genoa-Inter (DAZN, Sky Sport 4K, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Go, Now)



Dynamic 1

22.00 Biathlon, Mondiali youth: 6.0 km sprint femminile Soldier Hollow (Eurosport Player, discovery+)

22.00 Boxe, Campionato Italiano Pesi Medi: Roncon vs. De Novellis (Rai Sport + HD, Rai Play)

23.00 Boxe, Campionato Unione Europea Pesi Supergallo: Rigoldi vs Legros (Rai Sport + HD, Rai Play)

01.00 sabato 26 febbraio Tennis, ATP 500 Acapulco (dalle 03.00 SuperTennisTV, supertennis.tv)