MIlan-Lazio, le pagelle della squadra di Pioli: Pulisic e Leao su tutti

30 Settembre 2023 - 22.07

Maignan 6.5 – La prestazione offensiva della Lazio è davvero poca cosa e il portiere francese, al rientro dopo aver saltato due gare, è solo ordinaria amministrazione. Si becca un giallo evitabile per perdita di tempo.

Calabria 6.5 – Zaccagni è un brutto cliente, ma il capitano non lo soffre più di tanto e si fa sorprendere solo una volta nel primo tempo. Non è ancora al top della condizione e Pioli gli risparmia gli ultimi 20′.

Kjaer 7 – Una sbavatura a inizio match che Felipe Anderson non capitalizza. Poi ha davvero pochi problemi con Castellanos, tanto fumo e poco arrosto.

Tomori 7.5 – L’inglese è il Leao della difesa, il calciatore che ha un qualcosa in più rispetto a tutti. Dalle sue parti non si passa mai, da manuale l’anticipo a centrocampo su Guendouzi e la successiva volata con tiro poi murato dalla difesa capitolina.

Theo Hernandez 6.5 – Gara senza infamia e senza lode del terzino francese. Un po’ timoroso nel primo tempo, meglio nella ripresa quando riesce a spingere di più.

Loftus-Cheek 6.5 – Sfortunato l’inglese, costretto ad alzare bandiera bianca per un problema muscolare dopo soli 28′.

Musah 7 – Suo l’assist per Giroud all’epilogo della prima frazione, poi impegna Provedel che gli nega il 2-0.

Adli 7 – Dopo solo un minuto Massa lo grazia dal cartellino giallo per un fallo da dietro su Luis Alberto. Commette qualche infrazione di troppo, ma si fa valere in regia dando anche il via all’azione del gol di Pulisic.

Reijnders 7 – Nel primo tempo si vede davvero poco, fino al 45′ quando si divora il gol del vantaggio dopo un tiro di Giroud non trattenuto da Provedel: l’olandese colpisce male e prende il palo a porta vuota. Nella ripresa sale in cattedra e diventa il re del centrocampo. Bene anche in regia.

Pulisic 7.5 – Primo tempo lontano dagli standard di questo inizio di campionato, poi nella ripresa il Milan alza il pressing e si sveglia anche lui. Bravo a farsi trovare a centro area sull’assist di Leao e a piegare le mani a Provedel. Sfiora la doppietta personale, ma Provedel è di altro avviso.

Giroud 6 – Si vede poco per tutto il primo tempo e si accende solo al 45′: Provedel gli nega il gol nel giorno del suo 37° compleanno. Poi non va più alla conclusione.

Leao 7.5 – Per il primo squillo della sua partita bisogna aspettare più di mezz’ora, Provedel è attento e si rifugia in angolo. Va a intermittenza, ma quando si accende sono sempre pericoli. Prima Pulisic e poi Okafor beneficiano di due assist al bacio.

All.: Pioli 7.5