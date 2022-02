Arianna Fontana, la federazione contro la campionessa: "Inaccettabili le sue accuse"

Redazione

18 Febbraio 2022 - 08.10 Globalsport

Preroll

Nonostante la trionfale spedizione della Federazione Italiana Sport del Ghiaccio – sette medaglie – e della stessa Arianna Fontana, che ha portato a casa 3 medaglie, undici in assoluto nella sua esperienza olimpica, tra la campionessa e la federazione è scontro totale. Lo confermano le parole di Andrea Gios, presidente della Fisg.

OutStream Desktop

Top right Mobile

“L’accusa che i maschi hanno cercato di farla cadere è un’accusa inaccettabile. Sono ragazzi che hanno fatto da sparring partner ad Arianna, l’hanno fatta crescere anche e questo episodio è accaduto tra anni fa a Courmayeur. Perché tirarlo fuori adesso? “Ci siamo abituati, è dal 2006 che attacca la Federazione. E’ nel suo carattere fare polemica dopo le sconfitte, forse le danno energia. In quei giorni – ha aggiunto Gios – c’era il segretario generale della federazione Sanfratello, lui ha immediatamente convocato gli allenatori, ha parlato con i ragazzi uno ad uno, ed è un episodio che in allenamento accade spesso».

Middle placement Mobile

“Arianna Fontana è il miglior assett della federazione. È una nostra priorità. È stata messa nelle condizioni ottimali, in base alle sue richieste personali e di suo marito, che la allena. Però non riteniamo che la figura del marito sia quella ideale per dirigere tutte le squadre. Su questo non possimo derogare”

Dynamic 1

“Abbiamo approvato tutto il programma presentatoci dal signor Anthony Lobello. Abbiamo assecondato le richieste e sosteunto le spese economiche” ha concluso Gios, che ha anche confermato che non parla con Arianna Fontana dal 12 ottobre scorso e che la prima occasione per rompere il ghiaccio potrebbe essere il prossimo consiglio federale del 19 marzo.