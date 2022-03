Pechino 2022, l'Ipc fa retromarcia: esclusi gli atleti russi e bielorussi dalle paralimpiadi invernali

Redazione

3 Marzo 2022

Il presidente del Comitato paralimpico internazionale Andrew Parsons ha preso una decisione: l’esclusione degli atleti russi e bielorussi da Pechino 2022: “Un numero schiacciante di delegazioni è stato in contatto con noi ed è stato molto chiaro: ci hanno detto che se non avessimo riconsiderato la nostra decisione, ha dichiarato Parsons -molti atleti non avrebbero partecipato ai Giochi Paralimpici Invernali di Pechino.

Stamattina, dunque, la retromarcia e la scelta dell’esclusione: “Garantire la sicurezza degli atleti è di fondamentale importanza – ha precisato Parsons – la situazione nei villaggi atleti è diventata insostenibile. Se Russia e Bielorussia rimangono a Pechino, le altre nazioni probabilmente si ritireranno”