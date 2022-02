Pechino 2022, Fontana: "Il mio oro lacrime e sangue. L'urlo sul traguardo una liberazione"

direttore

“Non ho parole. E’ stata una finale indescrivibile. Dalla prima partenza ho capito che l’olandese voleva andare avanti e l’ho lasciata andare, poi ho visto che faceva tracce e non velocità, ho colto il momento per attaccare, e quando ho tagliato il traguardo di solito non urlo, ma è stato un momento di sfogo e liberazione per quello che abbiamo dovuto passare in questi ultimi anni”. Ha urlato tutta la sua gioia Arianna Fontana, che ha vinto la gara dei 500 metri short track regalando all’Italia la prima medaglia d’oro delle Olimpiadi di Pechino 2022.

Fontana ha voluto ringraziare il marito Anthony Lobello: “Lui è stato la mia roccia – ha raccontato l’azzurra a RaiSport – ha mantenuto un programma ottimo, facendo un lavoro incredibile. Questo oro è frutto di sudore e lacrime. Ora sono molto più tranquilla. Esserci di nuovo dopo 4 anni, è una bella conferma. Ci credevo sempre di più gara dopo gara. Volevo riportarmelo a casa”.