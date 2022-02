Federica Brignone è bronzo nella combinata, mai un'italiana sul podio

Redazione

17 Febbraio 2022 - 10.05 Globalsport

Preroll

Federica Brignone ha vinto il bronzo nella combinata femminile di Pechino 2022. La sedicesima medaglia per l’Italia è la seconda per la trentunenne valdostana in queste Olimpiadi invernali, dopo l’argento nel gigante.

OutStream Desktop

Top right Mobile

“Straordinaria Federica! Una prova spettacolare in una gara difficilissima. Una medaglia fortissimamente voluta e cercata. Fede ha dimostrato di essere una sciatrice clamorosamente completa. E non è finita – ha dichiarato il presidente del Coni Giovanni Malagò – “Ora testa e cuore al Team Event di sabato dove la Brignone con gli altri azzurri può veramente, e ancora una volta, fare la differenza”.

Middle placement Mobile

BRIGNONE, CHE FORZA! 🥉🎿

L'azzurra è bronzo Olimpico nella combinata con una super gara! 💪🇮🇹#Beijing2022 #Olympics #SciAlpino — Eurosport IT (@Eurosport_IT) February 17, 2022

Federica Brignone è la prima italiana di sempre a salire sul podio olimpico della combinata, in 86 anni di storia.