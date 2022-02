Milan-Sampdoria, le probabili formazioni e dove vederla in streaming e tv

Redazione

13 Febbraio 2022 - 09.27

Stefano Pioli vuole chiudere al meglio la miglior settimana della stagione, con i rossoneri reduci dalla doppia vittoria nel derby e in Coppa Italia contro la Lazio. Con il ritorno di Tomori dal primo minuto, e la contemporanea assenza di Theo Hernandez per squalifica, il Milan affronta la Sampdoria dell’ex Giampaolo e del neo acquisto Giovinco. I blucerchiati vengono

DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING – La diretta inizierà alle 12.30 e sarà visibile in diretta streaming su Dazn, Sky Go e Now Tv.

LE PROBABILI FORMAZIONI

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Romagnoli, Florenzi; Tonali, Bennacer; Messias, Brahim Diaz, Leao; Giroud.

SAMPDORIA (4-3-2-1): Audero; Conti, Ferrari, Colley, Murru; Candreva, Rincon, Thorsby; Sensi; Quagliarella, Caputo.