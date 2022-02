Milan-Lazio, Sarri rilancia Cataldi. Pioli si affida a Diaz, per la panchina Tomori e Rebic. Arbitra un brianzolo

Redazione

Il tabellone della coppa nazionale prevede domani alle ore 21 il big match Milan-Lazio, valido per i quarti di finale di coppa Italia. Chi passa affronta in semifinale la vincente tra Inter e Roma. La squadra biancoceleste sarà modificata da Sarri, che si affiderà ad un discreto turn-over. Tra i pali Reina, mentre in difesa dovrebbe tornare Hysaj a destra, con Marusic sulla mancina. Al centro Patric favorito su Radu, con Acerbi ancora out. In mezzo al campo regia affidata a Cataldi, ballottaggio sul centro-sinistra tra Luis Alberto e Basic. In avanti, Felipe Anderson insidia uno tra Zaccagni e Pedro.

Nel Milan recuperano Tomori e Rebic, probabilmente andranno in panchina

Stefano Pioli, dal canto suo, non cambierà molto la formazione che ha vinto il derby. Confermato Giroud in attacco, con Ibra indisponibile, mentre a sinisitra agirà Theo hernandez, squalificato in campionato. Dal primo minuto, sulla trequarti favorito Brahim Diaz, con Tomori e Rebic recueorati, che potrebbero andare in panchina. La partita sarà visibile in chiaro ed in esclusiva su Canale 5 (anche in streaming su smartphone, pc o tablet su Mediaset Infinity). A dirigere il match di Milano, un arbitro brianzolo, Simone Sozza, della sezione di Seregno; coadiuvato dagli assistenti Tolfo e Vono.



Milan-Lazio Probabili formazioni:

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Romagnoli, Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Diaz, Leao; Giroud. Allenatore: Pioli.

Lazio (4-3-3): Reina; Hysaj, Luiz Felipe, Patric, Marusic; Milinkovic, Cataldi, Basic; Pedro, Zaccagni, Immobile. Allenatore: Sarri.