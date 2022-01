Cozzoli sul Sei Nazioni di rugby "Torneo trainante attività di base"

globalist

27 Gennaio 2022

“Il Guinness Sei Nazioni di rugby è la storia di un gemellaggio: grazie al torneo, lo stadio Olimpico – che è un asset di Sport e Salute – è diventata la casa del rugby italiano e il rugby ha arricchito l’impianto posto al centro di quel luogo magico che è il Parco del Foro Italico. Ha portato tifosi diversi da quelli del calcio, i loro colori, il loro fair-play con il pubblico ospite, tantissimi giovani, tantissimi bambini appassionati al cospetto delle squadre tra le più forti del mondo”.

Così Vito Cozzoli, presidente e ad di Sport e Salute, intervenuto alla presentazione del Guiness Sei Nazioni 2022, su Sky.

“Il torneo è un traino fondamentale per l’attività di base, capace di generare passione, calore, nuovi tesserati per Sport e Salute che è la società dello Stato per la promozione dello sport e dei corretti stili di vita – aggiunge -. E’ un motivo di orgoglio essere parte e partner di un evento internazionale con queste caratteristiche, perché il nostro compito è unire emozioni e attività sportiva, tifo e benessere psico-fisico attraverso lo sport”.

“Il nostro ‘terzo tempo’ è allargare la base dei praticanti – conclude – sappiamo che è lo stesso per la Federrugby, i campioni del Sei Nazioni sono degli alleati preziosi per fare questo tipo di mèta e lo stadio Olimpico la cornice ideale per lo spettacolo del torneo”.