Rugby, l'Italia perde all'esordio contro la Francia, 37-10 il finale

6 Febbraio 2022

L’esordio dell’Italrugby nel Sei Nazioni non tradisce il pronostico della vigilia. Contro la Francia, al XV azzurro non riesce l’impresa: 37-10 il finale, davanti ai 60mila spettatori dello Stade de France di Parigi.

Guidata da Garbisi, insieme ai giovani debuttanti scelti dal ct Crowley, la nazionale era partita bene contro i francesi, in un primo tempo che si chiude col parziale di 18-10 grazie alla meta iniziale di Menoncello (il più giovane marcatore nella storia del Torneo a 19 anni e 170 giorni, ndr). Nella ripresa il naufragio delle speranze azzurre, contro un avversario decisamente troppo superiore per poter sperare in qualcosa di meglio.

Con questa, sono 33 le sconfitte di fila nel Sei Nazioni.