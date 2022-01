Pechino, Olimpiadi invernali: in Cina arrivati 39 positivi, ma nessuno è un atleta

globalist

23 Gennaio 2022

In Cina olimpiadi invernali saranno blindate per la paura della pandemia e della variante Omicron.

Sono 39 le persone che hanno raggiunto Pechino per i Giochi olimpici invernali al via il 4 febbraio risultate positive al Covid, è quanto fa sapere il comitato organizzatore aggiungendo che tra di essi non ci sono atleti. Tra il 4 e il 22 gennaio sono arrivati 171 atleti e dirigenti, più altre 2.415 persone accreditate.

Si precisa inoltre che all’interno della bolla olimpica, o closed loop, sono stati registrati altri 33 casi per un totale di 72. In tutto, nel periodo di riferimento sono stati condotti 333.421 test.

La Cina ha messo in atto una rigorosa politica zero-Covid, la popolazione non avrà alcun contatto con le persone coinvolte nelle Olimpiadi. I test Pcr giornalieri sono obbligatori per ogni persona accreditata ai Giochi che si disputeranno dal 4 al 20 febbraio.