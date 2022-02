Chi è Benjamin Alexander, il Dj primo sciatore alpino della storia della Giamaica

Redazione

13 Febbraio 2022 - 10.14 Globalsport

Preroll

Benjamin Alexander è il primo sciatore alpino della storia della Jamaica.

Ma chi è il 38enne che ha da poco rappresentato il paese caraibico sulle nevi di Pechino 2022?



“Ho iniziato a sciare nel 2015, per caso. Nella vita sono un Dj, mi trovavo in Canada per un evento e, con alcuni amici, sono stato portato in montagna da un elicottero per incontrare alcuni sciatori. Li ho visti scendere a valle, ed è stato fantastico”.



La sua storia, del tutto simile a quella di Cool Runnings – il celebre film sul tentativo della squadra olimpica di bob giamaicana alle Olimpiadi dell’88 a Calgary, ndr – è passata a un livello successivo quando Benjamin ha deciso di imparare a sciare.

E grazie all’ex professionista americano Gordon Gray, Benjamin Alexander ha imparato a stare sugli sci e a scendere sulla neve.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Ha 38 anni e di mestiere fa il DJ 🎧🎶

Ha iniziato a sciare solo nel 2015 ed è arrivato alle Olimpiadi con la Giamaica ⛷️🇯🇲



Che idolo, Benjamin Alexnder!#SciAlpino | #Beijing2022 — Eurosport IT (@Eurosport_IT) February 13, 2022



“Se hai paura non riuscirai a portare a termine nessun obiettivo, anche con la tecnica migliore del mondo” – gli ripeteva Gray.



E così è stato.

Benjamin Alexander ha messo da parte la paura. Nonostante i molti infortuni – si è tagliato numerose volte con le lamine degli sci, si è rotto anche le costole, ndr – lo sciatore giamaicano di origini inglesi si è qualificato per le Olimpiadi invernali di Pechino 2022, facendo la storia del suo paese.



Oggi il suo esordio in Super Gigante: nella prima manche, il Dj sciatore ha rimediato un distacco di “appena” 35 secondi dal leader della gara.

Un risultato storico, per la Giamaica e per il suo particolare pioniere dello sci alpino.