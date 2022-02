Chi è Nadia Delago, la medaglia di bronzo sorpresa delle Olimpiadi azzurre

Redazione

15 Febbraio 2022

Nadia Delago, medaglia di bronzo nella discesa libera di Pechino 2022 alle spalle di Sofia Goggia, non era mai salita su un podio importante. A 25 anni, la vita di Nadia è cambiata in pochi minuti.

A Pechino è con la sorella più grande Nicol, arrivata undicesima al traguardo e in lacrime per l’impresa di Nadia. “Siamo diverse di carattere – ha raccontato all’arrivo – io sono un po’ più fredda di lei, ma questa diversità ci aiuta molto. Essere qui con lei e averla come punto di riferimento, per me è una grande fortuna”.



UN DEBUTTO ALLE OLIMPIADI DA SOGNO PER NADIA DELAGO 🥉🇮🇹



A 24 anni arriva un bronzo stupendo nella discesa libera 🤩🤩🤩#SciAlpino | #Beijing2022 | #Delago pic.twitter.com/aqikqNlSFW — Eurosport IT (@Eurosport_IT) February 15, 2022

Fidanzata con Patrick, un giocatore di hockey, Nadia viene da Selva di Val Gardena – il paese trentino dal quale proveniva anche Isolde Kostner, idolo della Delago da bambina – dove il papà insegna sci ai più piccoli, sulle meravigliose nevi del Saslong, la montagna che veglia sul paesino della Val Gardena.





Durante le sue passeggiate tra i rigogliosi prati di Selva, Nadia Delago era solita incontrare un altro grande campione del passato, Peter Runggaldier, che l’ha sempre incitata a spingersi oltre i propri limiti.

E mentre in Italia iniziava a sorgere il sole, Nadia Delago quei limiti li ha mandati in frantumi realizzando il sogno di una vita.