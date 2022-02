redazione

6 Febbraio 2022 - 10.22 Globalsport

Sette su sette, l’Italia del curling non si ferma più. Il cammino di Stefania Constantini e Amos Mosaner nel torneo doppio misto di curling ai Giochi olimpici di Pechino continua a essere trionfale. Già qualificata per le semifinali, la coppia ha sconfitto per 8 a 4 la Cina padrone di casa.

La qualificazione alle semifinali, ottenuta già nella giornata di ieri, non ferma la marcia vincente di Stefania #Constantini e Amos #Mosaner. Il doppio misto #ItaliaTeam 🇮🇹 batte la Cina 8-4 e guarda con fiducia ai match decisivi per le medaglie. 💪#Curling #Beijing2022 pic.twitter.com/n7j5ygqfNj — CONI (@Coninews) February 6, 2022

Alle ore 20.05 cinesi (le 13.05 italiane), gli azzurri affronteranno la Svezia. Domani alle 9.05 (le 2.05 italiane) ultima partita del girone contro il Canada.