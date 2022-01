Aggressione di Bonucci a un dirigente dell'Inter, scatta la multa da 10.000 euro

globalist

13 Gennaio 2022

Alla fine della partita di Supercoppa italiana tra Juventus e Inter, che ha visto la vittoria dei neroazzurri, si è verificato un episodio piuttosto grave a bordocampo: dopo il gol di Sanchez, le telecamere di Mediaset – che trasmetteva in diretta l’evento – inquadrano il difensore della Juventus Leonardo Bonucci attaccare violentemente un dirigente dell’Inter che aveva esultato per il gol della sua squadra.

“Non mi esulti in faccia, che c… fai? Ti ammazzo” avrebbe urlato il difensore al dirigente, secondo una ricostruzione del Tempo. Scena alla quale hanno assistito gli uomini della procura federale presenti in campo. Il dirigente, Cristiano Mozzillo, indietreggia incredulo e dice semplicemente ‘ma cosa fai?’. Bonucci è stato multato per 10mila euro.

Ma potrebbe non essere finita qui: come ha spiegato l’ex arbitro Graziano Cesari, se la Procura Federale riterrà ammissibili le immagini televisive, Bonucci potrebbe rischiare fino a tre giorni di squalifica.

