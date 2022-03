Nazionale, Bonucci: "Continuare con Mancini è una cosa logica"

Redazione

28 Marzo 2022 - 13.20

Leonardo Bonucci e tutto lo spogliatoio azzurro sono con Roberto Mancini. Nonostante la dolorosa sconfitta contro la Macedonia, il ct rimarrà al suo posto e anche il senatore della Nazionale è d’accordo con questa scelta.

“Se abbiamo chiesto a Mancini di restare? Ciò che ci ha dato il mister in questi tre anni è qualcosa di unico. Si è creata una empatia che raramente si è creata dentro Coverciano, per noi continuare con il mister è solo la logica conseguenza. Le sue idee, il suo valore umano non si discute. Poi in una partita secca il risultato può cambiare le visioni, ma chi vive tutti i giorni ha solo voglia di proseguire questo percorso”.

“Lo spogliatoio di Palermo? E’ stato un grosso errore da parte nostra, sicuramente la prossima volta faremo più attenzione a questi piccoli particolari che fanno la differenza. Chiederemo più attrezzature per pulire, faremo molta più attenzione e chiediamo scusa”.